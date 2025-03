Podpalenie superchargerów we Francji, samochodów - we Włoszech

W Saint-Chamond, we Francji, doszło do podpalenia stacji ładowania Tesli na parkingu supermarketu. Według lokalnej policji ogień strawił dwa stanowiska, a kolejne zostały poważnie uszkodzone. Straty liczone są w setkach tysięcy euro.

Na miejscu znaleziono wymalowane hasło „Anti-Tesla campaign born to burn”, co sugeruje, że atak był zaplanowany. To pierwszy taki przypadek w tej części Francji, ale nie pierwszy w Europie. Kilka tygodni wcześniej w pobliżu Tuluzy spłonęło kilkanaście Tesli w salonie sprzedaży.