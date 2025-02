W styczniu z europejskich salonów Tesli wyjechało niespełna 10 tysięcy samochodów, co oznacza spadek sprzedaży sięgający 45 proc. w stosunku do stycznia 2025 roku.

Co więcej, sprzedaż spadła do tego stopnia, że najchętniej kupowanym modelem elektrycznym nie była Tesla Model Y, ale Volkswagen ID.4. Tymczasem jeszcze w 2023 roku Model Y był najchętniej kupowanym samochodem niezależnie od napędu. Co gorsza, ten 45-procentowy spadek zanotowano w miesiącu, w którym cały rynek samochodów elektrycznych w Europie wzrósł o 37 proc.