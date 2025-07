Akcja serwisowa polega na zmianie w systemie zarządzania baterią, co obniża moc ładowania. Dla właścicieli Mercedesów EQA i EQB oznacza to dłuższe postoje na ładowarkach. W opinii ekspertów z ADAC proponowane przez Mercedesa rozwiązanie sprawia, że proces ładowania z 10 do 80 proc. na "szybkiej" ładowarce wydłuża się o 10 o 15 minut. To dużo, biorąc pod uwagę, że takie ładowanie powinno trwać około pół godziny.