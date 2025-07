W lipcu 2025 r. sąd w Changsha (prowincja Hunan) ogłosił upadłość spółki joint venture GAC-Stellantis, która w 2011 roku powstała jako wspólne przedsięwzięcie GAC i Fiat Chrysler Automobiles. Projekt był ambitny - zakładano inwestycje na poziomie 17 mld juanów (ok. 2,3 mld euro, czyli ok. 10,5 mld zł) oraz budowę dwóch fabryk w Guangzhou i Changsha o łącznej rocznej zdolności produkcyjnej 300 tys. pojazdów.

Aktualne zobowiązania spółki sięgają 8,1 mld juanów (około 1,1 mld dolarów, czyli ok. 4,9 mld zł), z czego 4 mld juanów to długi potwierdzone prawnie wobec wierzycieli (ok. 2,4 mld zł). Wartość aktywów firmy oszacowano na zaledwie 1,9 mld juanów (ok. 1,1 mld zł). Pięć publicznych aukcji sprzedaży aktywów - w tym gruntów, wyposażenia i dwóch fabryk - nie przyniosło nabywców.