Francuski dziennik France 3 opisał nietypowe zdarzenie, do którego doszło na początku lipca. Pewien mieszkaniec Paryża wyruszył z rodziną - żoną i córką - w podróż samochodem na wakacje do Maroka. W trakcie drogi kilkukrotnie zatrzymywali się na stacjach benzynowych, jednak podczas jednej z takich przerw doszło do niecodziennego incydentu. Około godziny 4:30 nad ranem mężczyzna odjechał z parkingu, nie zauważając, że zostawił żonę.