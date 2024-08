Chłopiec na MOP-ie przy S8

Dyżurny komisariatu w Sycowie otrzymał zgłoszenie o samotnym chłopcu znajdującym się na Miejscu Obsługi Podróżnych przy drodze ekspresowej S8. Chłopiec miał być roztrzęsiony i płakać. Świadkowie zdarzenia nie mogli się z nim porozumieć, ponieważ nie mówił on po polsku. Na MOP udał się patrol, w skład którego wchodziła funkcjonariuszka biegle mówiąca po angielsku i niemiecku.

Policjantka zaczęła rozmawiać z chłopcem po niemiecku. Dowiedziała się, że ma on 12 lat i mieszka w Niemczech. Chłopiec opowiedział jej również, że podróżował razem z mamą i bratem, ale w czasie jazdy spał na tylnym siedzeniu. Podróżni zatrzymali się na MOP-ie, by skorzystać z toalety. Po przebudzeniu chłopak również postanowił tam się udać, a kiedy wrócił, zorientował się, że samochodu i jego bliskich już nie ma.

Chłopiec na MOP-ie. Bliscy nie zauważyli, że go nie ma

12-latek nie pamiętał numeru telefonu ani do mamy, ani do brata. Policjantka dała mu swoje urządzenie i poprosiła, by wyszukał konto swojej mamy w jednym z portali społecznościowych. Po znalezieniu profilu zadzwoniła do niej za pośrednictwem aplikacji. Przekazała wówczas matce chłopca przebieg wydarzeń. Co ciekawe, jego bliscy nawet nie zauważyli, że 12-latka nie ma w samochodzie. W tym czasie pokonali około 150 km.

W oczekiwaniu na przyjazd bliskich chłopca policjanci przewieźli go do komisariatu w Sycowie, gdzie zapewnili mu opiekę. Z uwagi na późną porę przyjazdu i emocje towarzyszące całemu zdarzeniu obywatele Niemiec postanowili przespać się i wyruszyć w dalszą podróż następnego dnia. Policjanci pomogli im znaleźć hotel i pomogli opracować trasę dojazdu do placówki. Na koniec dnia matka chłopca wysłała policjantce wiadomość, w której bardzo dziękowała za okazaną pomoc.