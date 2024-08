Rowerzysta na S3. Chciał zobaczyć nową drogę

Odcinek drogi ekspresowej S3 między Bolkowem i Kamienną Górą został otwarty kilka tygodni temu. Uważany jest on za jeden z najpiękniejszych odcinków w Polsce. Prawdopodobnie to właśnie ten fragment ekspresówki chciał zobaczyć pewien rowerzysta, który wybrał się na trasę, oczywiście jednośladem. W tym miejscu warto przypomnieć, że swoim czynem cyklista zignorował zakaz poruszania się po drogach ekspresowych i autostradach.

Widok rowerzysty na drodze szybkiego ruchu musiał wzbudzić zdziwienie kierowców. Policjanci z Kamiennej Góry otrzymali zgłoszenie o tym zdarzeniu. Funkcjonariusze drogówki zjawili się na miejscu i zatrzymali rowerzystę do kontroli. Starszy mężczyzna w czasie rozmowy wskazywał, że nie zdawał sobie sprawy z zagrożenia - miał nie wiedzieć, że jest to zabronione. Tłumaczył się, że chciał zobaczyć nowy odcinek drogi ekspresowej S3. Ostatecznie kontrola zakończyła się postępowaniem mandatowym. Policja nie informuje, jaką karę otrzymał mężczyzna, jednak można zakładać, że był to mandat w wysokości 250 zł.

Reklama

Kto nie może jechać drogą ekspresową?

Policja przypomina, że zgodnie z prawem po drodze szybkiego ruchu nie mogą poruszać się ciągniki rolnicze, motorowery, quady, rowery, hulajnogi elektryczne czy wózki inwalidzkie. Na szczęście takie widoki na drogach ekspresowych i autostradach to rzadkość, ale raz na jakiś czas, niestety, takie sytuacje się zdarzają. Przykładem mogą być 36-letni rowerzysta i jego dwa lata młodsza partnerka, którzy wybrali się na rowerową wycieczkę śląskim odcinkiem autostrady A4. Na trasie obecni byli jednak funkcjonariusze grupy Speed. Ukarali oni cyklistów mandatami w wysokości 250 zł.

W kwietniu policja zatrzymała mężczyznę, który na rowerze podróżował drogą S3 okolicach Zielonej Góry. Innym przykładem jest zgłoszony przez kierowców przypadek mężczyzny na wózku inwalidzkim poruszającego się na drogą S61.