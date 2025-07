Dotychczasowe stawki za parkowanie w Krakowie uzależnione były od podstrefy parkowania. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa, w obszarze płatnego parkowania kierowcy musieli płacić 6 zł za godzinę postoju w podstrefie A, 5 zł w podstrefie B oraz 4 zł w podstrefie C. Okazuje się, że już niebawem te zasady zostaną zastąpione przez nowe regulacje. Wejdą one w życie 4 sierpnia i jedno jest pewne; nie wszyscy będą z zadowoleni.

Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę, której efektem będzie wprowadzenie nowego systemu opłat za parkowanie. Zacznie on obowiązywać od 4 sierpnia 2025 roku i uzależni wysokość opłaty nie tylko od czasu postoju i podstrefy, lecz także od posiadania Karty Krakowskiej. Innymi słowy, mieszkańcy rozliczający podatki w Krakowie będą mogli liczyć na niższe stawki za godzinę postoju, a turyści? No cóż, niech przygotują się na droższy postój.

Zmiany w cenniku wymagają od Zarządu Dróg Miasta Krakowa wymiany części urządzeń parkingowych na nowe. Do 4 sierpnia w centralnej części miasta zainstalowaną parkomaty z Warszawy. Zastąpią one starsze modele z ograniczonymi funkcjami. Urządzenia zostaną zmodyfikowane w taki sposób, by spełniały swoje zadania w Krakowie.

Opłaty parkingowe w Krakowie najmocniej uderzą po kieszeniach nie turystów, a mieszkańców okolicznych miejscowości, przyjeżdżających tu do pracy. Wyobraźmy sobie, że z nagłych powodów musimy dojechać do pracy w Krakowie samochodem. Nie mając Karty Krakowskiej za 8 godzin postoju w podstrefie A zapłacimy 75 zł, w podstrefie B - 67 zł, w podstrefie C - 59 zł. Osoby z Kartą Krakowską zapłacą zdecydowanie mniej, bo 8-godzinny postój w podstrefie A wyniesie ich 51 zł (24 zł mniej), w podstrefie B - 43 zł (24 zł mniej), a w podstrefie C - 32 zł (27 zł mniej).