Tymczasem § 86 ust. 5 rozporządzenia ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych określa zasady zachowania w sytuacji, gdy oba pasy ruchu oddziela znak P-4, czyli linia podwójna ciągła. Stanowi on o zakazie jej przekraczania oraz najeżdżania na nią.

Oznacza to, że jeśli nie da się wykonać manewru wyprzedzania z zachowaniem odległości 1 m od wyprzedzanego jednośladu i bez konieczności najeżdżania lub przekraczania linii podwójnej ciągłej, to wyprzedzać nie wolno.

Istnieją jeszcze inne rodzaje znaków poziomych, oprócz P-4, które uniemożliwiają kierującemu ich przekraczanie lub najeżdżanie na nie. Mowa tutaj o znakach P-2 (linia pojedyncza ciągła) i P-7b (linia krawędziowa ciągła). Za ich ignorowanie lub niestosowanie się do nich, grożą konkretne konsekwencje.

Za niestosowanie się do znaku P-7b (linia krawędziowa ciągła) można otrzymać mandat 100 zł i 1 punkt karny.

Za niestosowanie się do znaku P-2 (linia pojedyncza ciągła) grozi mandat karny w wysokości 100 zł i 1 punkt karny.

Za niestosowanie się do znaku P-4 (linia podwójna ciągła) można otrzymać 200 zł mandatu i 5 pkt karnych.

Konsekwencje łamania prawa mogą być znacznie bardziej odczuwalne, gdy nie zachowamy odpowiedniego dystansu od rowerzysty. Za wyprzedzenie jednośladu w odległości mniejszej niż 1 m grozi mandat w wysokości 300 zł i 6 pkt karnych. Jeśli natomiast policjant uzna, że naszym zachowaniem spowodowaliśmy zagrożenie w ruchu, sprawa może trafić do sądu. Wówczas kierowca powinien się liczyć z koniecznością zapłaty nawet 5 tys. zł grzywny.

Znając powyższe zasady, można zacząć się zastanawiać również nad innym scenariuszem. Co w przypadku, gdy pas ruchu jest wystarczająco szeroki, by móc bezpiecznie wyprzedzić rowerzystę bez najeżdżania na znaki P-2 lub P-4, ale na poboczu znajduje się znak B-25 (zakaz wyprzedzania)?

Odpowiedź na to pytanie jest prostsza niż mogłoby się wydawać. Prawo stanowi, że w miejscu oznaczonym tym znakiem zabrania się kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych. Oznacza to, że pomimo obowiązywania znaku B-25, można wyprzedzić zarówno rower, jak i motocykl pod warunkiem, że zastosujemy się do znaków poziomych i zachowamy bezpieczną odległość od wyprzedzanego pojazdu.