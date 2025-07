To kraj o ciepłym morzu i niskich cenach. Polacy mogą tam jechać autem

Wyprawa samochodowa z Polski do nadmorskich kurortów Bułgarii to podróż przez znaczną część środkowo-wschodniej Europy. Dystans przekraczający 1,5 tys. km wymaga starannego przygotowania, wyboru optymalnej trasy i uwzględnienia specyfiki przejazdów przez kraje tranzytowe, w tym konieczności wykupienia winiet oraz ewentualnych kontroli granicznych. Jaka zatem trasa z Polski do Bułgarii jest najlepsza?