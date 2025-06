Wei Jianjun przekonuje, że przyszłość należy do hybryd, a nie samochodów całkowicie elektrycznych, szczególnie na rynkach bez rozwiniętej infrastruktury ładowania.

Porównuje sytuację branży motoryzacyjnej w Chinach do kryzysu na rynku nieruchomości i sugeruje, że obecne modele biznesowe są nierentowne i zbyt mocno zależą od państwowych subsydiów.

Wei Jianjun przekonuje, że głównym problemem producentów samochodów z Państwa Środka są obrane modele biznesowe - fabryki produkują znacznie więcej samochodów, niż są w stanie realnie sprzedać, przy czym nie biorą pod uwagę faktu, że rynek - szczególnie w Chinach - staje się coraz bardziej nasycony. Kolejni giganci popadają w długi, a firmy takie jak chociażby BYD, które w ekspresowym tempie stały się globalnymi liderami, mają jednocześnie potężne zadłużenie. W przypadku "Build Your Dreams" mowa o 585 mld juanów, czyli około 306 mld zł.

Krach na rynku samochodów elektrycznych to kwestia czasu. Marże na autach są niższe niż na herbacie

Evergrande to największa chińska firma deweloperska, która zbankrutowała w 2021 r. i - według Jianjuna - powinna być przestrogą dla producentów samochodów. Po otwarciu chińskiej gospodarki rząd planował pokazać Zachodowi, gdzie jest jego miejsce. Budownictwo rozwijało się w nienaturalnie szybkim tempie, a wielkie firmy deweloperskie, zamiast niewielkich osiedli, od razu zaczęły budować całe miasta, aby przyciągnąć mieszkańców z wiejskich terenów.

Wiele z tych inwestycji do dziś stoi pustych, a brak popytu na zakup nieruchomości sprawił, że deweloperzy tacy jak wspomniany wcześniej Evergrande, popadli w długi, których nie byli w stanie spłacić. Podobne mechanizmy Wei Jianjun dostrzega w branży samochodowej - rząd zachęca do zwiększenia produkcji, której rodzimy rynek nie jest w stanie wchłonąć. Eksport stał się koniecznością, ale nawet on nie rozwiązuje problemu niskich marż i rosnącego zadłużenia.