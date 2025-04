Wycofanie się światowych marek i wzrost cen oraz opłat za złomowanie przyczyniają się do spadku popytu na nowe samochody.

Rynek samochodowy w Rosji przeżywa ogromne załamanie, co szczególnie dotyka chińskich producentów, których setki tysięcy aut zalegają na placach.

Dyrektor Autostat twierdzi, że na placach zalega prawie pół miliona samochodów, z czego około 300-350 tys. to chińskie marki. Zdaniem Siergieja Celiłowa, po ogromnym popycie na zakup samochodów nie ma już śladu, co jest związane ze wzrostem cen i opłat za złomowanie. Dodatkowo, z ankiety przeprowadzonej przez Autostat i Automail jasno wynika, że około 25 proc. badanych odkłada zakup w czasie, licząc na ponowne pojawienie się światowych marek na rosyjskim rynku. Chińczycy mają zatem poważny problem.

Dostawy chińskich samochodów do Rosji zostały ograniczone

Tak potężna liczba zalegających pojazdów zmusiła fabryki do ograniczenia dostaw. W dwóch pierwszych miesiącach roku dostarczono z Chin zaledwie 57 592 egzemplarze, co stanowi spadek o prawie 50 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. Chińskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów Osobowych (CPCA) poinformowało, że w rezultacie Rosja po raz pierwszy od dwóch lat straciła tytuł największego rynku zbytu dla chińskiego przemysłu motoryzacyjnego. Co ciekawe, miejsce ustąpiła Meksykowi oraz Zjednoczonym Emiratom Arabskim.