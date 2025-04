Historia właśnie zatacza koło. Ponad 40 lat temu to Volkswagen jako pierwszy zachodni koncern motoryzacyjny otworzył fabrykę w Chinach, dając początek erze wielkiej industrializacji Państwa Środka. Dziś sytuacja się odwraca. To chiński gigant Chery prowadzi zaawansowane rozmowy, by uruchomić produkcję samochodów w Niemczech - i to w jednej z fabryk Volkswagena. Jak podaje Automotive News Europe, celem jest montaż modeli nowej marki masowej Lepas, stworzonej z myślą o europejskim rynku. Tym razem to nie Europa niesie technologię do Chin - to Chiny przynoszą własną motoryzację do serca Europy.