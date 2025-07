Skoda, należąca do Grupy Volkswagena, zanotowała znaczący awans w czerwcowym zestawieniu - z piątej pozycji w analogicznym okresie ubiegłego roku przesunęła się na trzecie miejsce pod względem ogólnej sprzedaży w Europie. Na ten sukces w dużej mierze wpłynął rosnący popyt na elektryczny model Elroq . Pojazd ten dodał w czerwcu 9480 sprzedanych egzemplarzy do ogólnego wyniku marki, co przełożyło się na wzrost wolumenu sprzedaży Skody o 11 proc.

Najwyższe wzrosty sprzedaży na rynku europejskim zanotowali producenci z Chin. BYD zaskoczył rynek, notując aż 302 proc. wzrost sprzedaży w czerwcu - co pozwoliło mu przeskoczyć takie marki jak Mini, Jeep, Land Rover, Porsche i Mitsubishi. Chiński gigant awansował aż o dziesięć miejsc, lądując na 24. pozycji w zestawieniu. Ale to nie wszystko - koncern Chery dorzucił do tego sukcesu nowo wprowadzone marki Jaecoo i Omoda, które łącznie dodały ponad 8800 sprzedanych aut. W tyle nie pozostał także Polestar - należący do Geely producent zanotował 112 proc. skok sprzedaży, napędzany premierami SUV-ów Polestar 3 i 4.