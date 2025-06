Przy ogólnym wzroście rynku o zaledwie 1,3 proc. do poziomu 1 116 095 sprzedanych aut, chińscy producenci zwiększyli swój udział w rynku europejskim do 5,4 proc. - to dopiero drugi raz w historii, gdy przekroczył on 5 proc. Dla porównania w maju 2024 r. udział wynosił 3 proc., a w kwietniu bieżącego roku 4,6 proc.