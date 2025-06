Najważniejszym atutem Luvly O ma być jego atrakcyjna cena. Szwedzki startup szacuje, że koszt pojazdu nie przekroczy 10 tys. dolarów, co w przeliczeniu na złotówki wynosi ok. 37 tys. zł. To mniej niż ceny Citroena Ami czy Fiata Topolino . Skąd takie niskie koszty?

Przede wszystkim szwedzki startup planuje sprzedawać Luvly O w formie zestawów do samodzielnego montażu, co znacznie obniży koszty związane z logistyką. Złożone pojazdy byłyby wysyłane do lokalnych "mikrofabryk", gdzie następnie nastąpiłby ich montaż i dostawa do klienta. Podobny model dystrybucji od lat stosuje m.in. firma IKEA, choć różnica polega na tym, że tam meble klient składa sam, a tutaj pojazd byłby montowany profesjonalnie.