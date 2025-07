Nie zawsze. Ambrozik podkreśla, że choć niektóre ceny wyglądają niepokojąco, w większości przypadków są porównywalne z ofertą europejskich marek. W praktyce większym wyzwaniem niż ceny samych części może się okazać czas oczekiwania na ich dostawę. Komponenty często sprowadzane są bezpośrednio z Chin, co wydłuża naprawy. Są jednak wyjątki - np. MG, które regularnie zaopatruje swoje serwisy. W przypadku tej marki części trafiają do warsztatów nawet raz w tygodniu. Za to koncern Chery zbudował w Polsce ogromny magazyn części, który pozwala na dostawę do ASO w ciągu 24 godzin. O ile dane podzespoły znajdują się na półkach - klienci zgłaszają, że niektóre elementy wciąż sprowadzane są bezpośrednio z Chin i wymagają "uzbrojenia się w cierpliwość".