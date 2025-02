Niekwestionowanym numerem 1 wśród sprzedawanych w Polsce samochodów z Chin jest obecnie MG, ale brytyjskiej – przynajmniej z pochodzenia – marce rośnie groźna konkurencja. Na polskich drogach coraz częściej spotkać obecnie samochody marki BAIC. W ubiegłym roku zarejestrowano ich nad Wisłą ponad 1,7 tys. – więcej niż np. nowych egzemplarzy takich sław, jak np. Alfa Romeo czy Subaru.

Ubiegły rok zamknął się w Polsce rejestracją 1731 nowych aut marki BAIC. Na pierwszy rzut oka liczby nie robią wrażenia, ale 102 rejestracje miesięcznie w przypadku zupełnie nowego gracza na naszym rynku to całkiem imponujący rezultat. Za połowę sprzedaży w Polsce odpowiada rodzinny SUV – BAIC Beijing 5, którego ceny startują od niespełna 130 tys. zł, ale BAIC celuje też w dużo bardziej wymagających nabywców.

BAIC nowym hitem w Polsce. Co to za marka?

Samochody marki BAIC poznamy m.in. po wyeksponowanym w kilku miejscach (podświetlana blenda spinająca tylne światła, kierownica itd.) napisie Beijing (Pekin). To nie przypadek, bo sama nazwa BAIC jest skrótem od słów Beijing Automotive Industry Holding Co. Ltd. To jeden z najstarszych producentów samochodów w Chinach. Od 1958 roku koncern wyprodukował już ponad 32 mln aut, które trafiły na drogi ponad stu krajów świata.

Podobnie, jak w przypadku innych wiodących producentów z Chin, BAIC od wielu lat współpracuje na zasadzie joint-venture ze światowymi gigantami pokroju Daimlera i Hyundaia. Warto dodać, koncern Daimler Benz AG posiada obecnie 9,55 proc. udziałów w BAIC Motor Co. LTD, a Chińczycy (BAIC Group) jest właścicielem 9,98 proc. udziałów w koncernie Daimler AG.

Obecnie BAIC dysponuje w Polsce liczącą już 25 punktów siecią dealerską. Dealerzy oferują kompletną obsługę finansową, w tym leasing z możliwością zwrotu samochodu po okresie finansowania.

BAIC 5 odkryciem polskich kierowców. Toyota RAV4 z LPG za mniej niż 130 tys. zł?

Najpopularniejszym modelem BAIC w Polsce był w ubiegłym roku BAIC Beijing 5. Na ten model zdecydowało się blisko 1000 polskich nabywców. To rodzinny SUV segmentu C+ oferowany wyłącznie w jednej wersji wyposażeniowej (luxury) wyceniany na 127 900 zł. Auto mierzy 4620 mm długości i legitymuje się rozstawem osi wynoszącym aż 2735 mm. Samochód jest wiec o 2 cm dłuższy i ma o 4,5 cm większy rozstaw osi niż wyceniana na blisko 190 tys. zł Toyota RAV4.

W standardzie nabywcy otrzymują m.in.:

pełny pakiet systemów wsparcia kierowcy z aktywnym tempomatem i kamerami 360 stopni,

panoramiczny otwierany szklany dach o powierzchni 0,81 m2,

oświetlenie w technologii LED,

dwustrefową automatyczną klimatyzację, podgrzewane i wentylowane przednie fotele.

Samochód napędzany jest 4-cylindrowym silnikiem benzynowy o 1,5 l mocy 177 koni. Standardem jest też automatyczna dwusprzęgłowa skrzynia biegów o 7 przełożeniach. BAIC Beijing 5 przyspiesza do 100 km/h w 7,8 s i osiąga prędkość maksymalną 200 km/h.

Imponujące osiągi są niestety okupione dość sporym apetytem na paliwo. W cenniku producent deklaruje średnie zużycie na poziomie 9,2 l/100 km. Jednak na życzenie nabywcy u dealera zamówić można instalację gazową, której montaż nie powoduje utraty gwarancji. Koszt instalacji w zależności od pojemności zbiornika wynosi od 4,6 do 5,2 tys. zł plus montaż.

W katalogach producent z dumą podkreśla pięciogwiazdkowy wynik w chińskich testach zderzeniowych C-NCAP.

BAIC 3 w polskich salonach. Miejski crossover z LPG za 85 tys. zł.

Aktualnie w polskiej ofercie BAIC są trzy modele. Oprócz Beijinga 5, do wyboru są też miejski crossover Beijing 3 (ceny od 78 900 zł) i topowy SUV segmentu D – BAIC Beijing 7 (ceny od 162 900 zł).

W każdym przypadku, do 3 miesięcy od daty zakupu, kierowcy mogą zdecydować się na montaż ”fabrycznej”, dedykowanej do pojazdów BAIC, instalacji LPG. Dostawcą zestawu jest firma EuropeGAS, a za montaż instalacji odpowiadają dealerzy. Jej wybór nie ma wpływu na gwarancję, która bez względu na model wynosi 5 lat lub 100 tys. km (w zależności co nastąpi szybciej).

BAIC w Polsce. Chińczycy szykują ofensywę modelową

Firma nie ukrywa, że ten rok będzie dla niej przełomowy. W Polsce zadebiutować mają wkrótce aż trzy kolejne modele z portfolio chińskiego producenta.

Na kwietniowych targach Poznań Motorshow pojawi się BAIC BJ30e. To pokaźnych rozmiarów SUV długości 4,7 o wyraźnie terenowym charakterze. Auto, którego pudełkowata stylistyka nawiązuje m.in. do nowych Land Rovera Defendera i Toyoty Land Cruiser standardowo napędzane będzie hybrydowym układem o mocy 280 KM i wyposażone w napęd 4x4. BJ30e osiągać ma 100 km/h w 6,9 s od startu i rozpędzać się do 170 km/h.

Producent podkreśla wynoszący aż 215 mm prześwit. Podaje też takie dane, jak głębokość brodzenia (450 mm), czy kąty natarcia (25 stopni), zejścia (30 stopni) i rampowy (21 stopni).

Podobnie jak Beijing 5 auto oferowane będzie wyłącznie w jednej, bogato wyposażonej odmianie, a jego polska cena określona została na 184 900 zł.

Na targach w Poznaniu zadebiutuje też większy brat modelu BJ30e – topowy BAIC BJ60. Potężna terenówka o długości ponad 5 metrów dostępna będzie w polskich salonach w II kwartale bieżącego roku. Słowo terenówka nie jest żadnym nadużyciem - auto zbudowane jest na ramie i standardowo wyposażone w napęd 4x4 z możliwością blokowania przedniego i tylnego dyferencjału. Za napęd odpowiada benzynowy silnikiem 2,0 l T (188 KM i 406 Nm) i automatyczna (hydrokinetyczna) skrzynia biegów ZF o 8 przełożeniach. Kompletnie wyposażone auto kosztować ma w Polsce 259 900 zł.

