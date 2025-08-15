W skrócie Policjanci zatrzymali do kontroli 18-latka prowadzącego poważnie uszkodzonego Seata Ibizę.

Samochód posiadał liczne przeróbki, braki w wyposażeniu i był w bardzo złym stanie technicznym.

Kierowca został ukarany mandatem w wysokości 5 tysięcy złotych oraz otrzymał punkty karne.

Do zdarzania doszło w środę. Policjanci z Łasku otrzymali zgłoszenie o kierującym, który po drogach publicznych jeździ autem przypominającym wrak. Gdy funkcjonariusze udali się na miejsce, faktycznie dostrzegli auto z urwanym kołem. Ale to był dopiero początek.

Kierowcą samochodu był 18-latek, który prawo jazdy miał dopiero od 4 miesięcy. Młody człowiek tłumaczył, że auto wykorzystał do doskonalenia techniki jazdy, a jeździł nim nie po drogach publicznych, ale po polach. Jednak po zakończonym "kursie doskonalenia jazdy" 18-latek wjechał na drogę, a tam doszło do urwania koła.

Jechał Seatem jak z filmu "Mad Max"

Seata Ibiza, który służył młodzieńcowi do szkolenia faktycznie bardziej przypominał pojazdy znane z filmów serii "Mad Max" niż auto drogowe.

Pojazd posiadał liczne przeróbki konstrukcyjne. Wlot powietrza, za pomocą plastikowych rurek hydraulicznych przeniesiono na dach, wzorem samochodów terenowych, co umożliwiało pokonywanie przeszkód wodnych. Chłodnica została przeniesiona wyżej i zamontowana w taki sposób, że wystawała przez otwór wycięty w masce silnika.

Chłodnicę przeniesiono wyżej, przez co nie był narażona na uszkodzenia podczas jazdy w terenie Policja

Elementy blacharskie samochodu miały liczne wgniecenia i ślady korozji, karoseria posiadała ubytki, a opony auta były zużyte.

Kabinę pozbawiono wszelkich "zbędnych" elementów. Brakowało poduszki powietrznej, radia, boczków drzwi, wszelkich mat i wygłuszeń.

Z kabiny usunięto wszystkie elementy, które nie były konieczne do jazdy Policja

Policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny i wystawili wysoki mandat

Nic więc dziwnego, że na miejscu zdarzenia policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny. Dodatkowo na 18-letniego kierującego nałożyli mandat w wysokości 5 tys. zł, nie obyło się również bez punktów karnych.

