W skrócie Osoby, które w 1981 r. wpłaciły przedpłaty na zakup Fiata 126p lub FSO 1500, mogą otrzymać rekompensatę finansową.

Wysokość zwrotu jest waloryzowana co kwartał i obecnie wynosi nawet do 28 226 zł.

Zwrot środków realizuje PKO Bank Polski, a do wypłaty niezbędne są oryginały dokumentów potwierdzających dokonanie przedpłaty.

Nadal jest wielu Polaków, którzy wpłacili środki finansowe na poczet kupna samochodu, ale nie mieli możliwości jego odebrania. Zwrot należytych kwot nie jest niczym nowym i wynika z ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe.

Stawki nie są stałe, a co kwartał wysokość rekompensaty jest aktualizowana. Ministerstwo Finansów w najnowszym opublikowanym raporcie poinformowało, jaką rekompensatę otrzymają osoby, które wniosły przedpłaty na zakup Fiata 126p lub FSO 1500, czyli popularnego "Dużego Fiata".

Tylko szczęściarze i osoby ze znajomościami mogły kupić samochód. Dziś możesz odzyskać nawet 28 tys. zł

W latach 80. ubiegłego wieku wprowadzono system przedpłat na zakup Fiata 126p oraz 125p, co było efektem dużej niedostępności samochodów i rosnącego popytu. Każdy obywatel posiadający odpowiednią kwotę mógł ją wpłacić na poczet losowania, a następnie liczyć na łut szczęścia.

Tylko niewielkie grono posiadające odpowiednie koneksje było w stanie ominąć procedury, a pozostali z ogromną nadzieją czekali na przydział. Znacznie większa liczba zainteresowanych od faktycznej puli do rozlosowania sprawiła, że nie wszyscy wpłacający pieniądze otrzymali wymarzony samochód.

Rekompensata dla niedoszłych właścicieli Fiata 125p i 126p. Ponad 28 tys. zł zwrotu za "Dużego Fiata"

Okazuje się jednak, że wszystkie osoby, które wpłaciły środki finansowe na poczet losowania, a nigdy go nie otrzymały, mogą otrzymać rekompensatę i to w zwaloryzowanej wysokości. Zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz.U. 1996, Nr 156, poz. 776), prawo do zwrotu wniesionych wkładów wraz z oprocentowaniem mają osoby, które w 1981 r. wniosły przedpłaty na poczet zakupu Fiata 126p lub FSO 1500.

Rekompensaty wypłacane są od 1997 r. i to właśnie w tym roku zdecydowana większość osób zgłosiła się po odbiór należnych środków. W ramach pierwszej puli zwrot w wysokości 5 930 zł otrzymywały osoby biorące udział w losowaniu o Malucha, natomiast 8,4 tys. zł za Fiata 125p. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem Ministra Finansów i Gospodarki, wysokość kwot rekompensat w IV kwartale 2025 r. wynosi:

19 919 zł - jeżeli przedpłata została wniesiona na samochód marki Fiat 126p,

28 226 zł - jeżeli przedpłata została wniesiona na samochód marki FSO 1500.

Jak uzyskać rekompensatę za wniesioną przedpłatę na zakup samochodu?

Przede wszystkim należy pamiętać, że zwrotem objęte są jedynie te osoby, które wzięły udział w losowaniu w 1981 r. Wypłaty realizuje PKO Bank Polski, dlatego aby uzyskać rekompensatę, należy udać się do jednego z oddziałów wyżej wymienionego banku z oryginałem potwierdzenia przyjęcia przedpłaty, dowodem osobistym oraz dowodami wpłat.

W przypadku śmierci osoby uprawnionej należy przedłożyć uprawnienie do dziedziczenia w formie notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia albo prawomocnego postanowienia spadkowego wydanego przez sąd.

