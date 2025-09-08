W skrócie Skoda Vision O to w pełni elektryczne, koncepcyjne kombi będące zapowiedzią przyszłej Octavii.

Model wyróżnia się minimalistycznym designem, zaawansowaną aerodynamiką oraz nowoczesnymi technologiami, m.in. oświetleniem adaptacyjnym i asystentem głosowym opartym na sztucznej inteligencji.

We wnętrzu zastosowano ekologiczne materiały z recyklingu i przemyślaną praktyczność, nie zapominając o przestronności i dużej pojemności bagażnika.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Octavia od lat jest najlepiej sprzedającym się modelem Skody i jednym z filarów jej obecności w Europie. Koncept Vision O jasno wskazuje, jak marka wyobraża sobie jej przyszłość - z napędem elektrycznym, nowymi technologiami i minimalistycznym designem.

Kombi przyszłości

Vision O rozwija język stylistyczny Modern Solid. Nadwozie ma 4,85 m długości, 1,9 m szerokości i 1,5 m wysokości. Sylwetkę dopracowano pod kątem aerodynamiki - z przodu znalazły się aktywne klapki wlotów powietrza, które w razie potrzeby kierują strumień powietrza do układów chłodzenia akumulatora i elektroniki, a w pozostałych sytuacjach pozostają zamknięte, by zmniejszyć opór.

Nadwozie ma 4,85 m długości, 1,9 m szerokości i 1,5 m wysokości. Skoda materiały prasowe

Kanały na bokach maski odprowadzają wodę z szyby i redukują zawirowania, a ukryte klamki drzwi dodatkowo poprawiają przepływ powietrza. Z przodu uwagę zwraca świetlny pas Tech-loop oraz podświetlany napis Skoda, a z tyłu - lampy w kształcie litery "T" połączone świetlną listwą. Warto dodać, że w trybie autonomicznym oświetlenie zmienia swój układ, informując innych uczestników ruchu o sposobie jazdy pojazdu. Nie mogę pozbyć się wrażenia, że designerzy czeskiej marki zapatrzyli się na nowe AUDI E5 Sportback zaprojektowane na chiński rynek przez Kamila Łabanowicza.

Vision O rozwija język stylistyczny Modern Solid. Skoda materiały prasowe

Wnętrze z nowym układem ekranów

Projekt Vision O powstał "od środka na zewnątrz". W kabinie zastosowano całkowicie nową architekturę z szerokim na ponad 1,2 m wyświetlaczem Horizon Display, który rozciąga się przez całą deskę rozdzielczą, trochę na podobieństwo rozwiązania z najnowszego BMW IX3. Uzupełnia go pionowy ekran centralny, a sterowanie odbywa się także za pomocą fizycznego pokrętła z haptycznym sprzężeniem zwrotnym. Wnętrze utrzymano w achromatycznej kolorystyce, którą uzupełniają akcenty świetlne systemu Bio-Adaptive Lighting.

Projekt Vision O powstał "od środka na zewnątrz". Skoda materiały prasowe

To oświetlenie ambientowe zmienia barwę i natężenie w zależności od pory dnia - rano ma chłodniejsze tony sprzyjające koncentracji, wieczorem przechodzi w cieplejsze odcienie, które wspierają wyciszenie. Czujniki synchronizują je z warunkami na zewnątrz, a efekt ma przypominać inteligentne systemy oświetleniowe stosowane w domach smart.

W kabinie zastosowano całkowicie nową architekturę z szerokim na ponad 1,2 m wyświetlaczem Horizon Display, który rozciąga się przez całą deskę rozdzielczą, trochę na podobieństwo rozwiązania z najnowszego BMW IX3. Skoda materiały prasowe

Kombi tradycyjnie musi oferować przestrzeń i praktyczność - i tu Vision O nie zawodzi. Bagażnik ma ponad 650 litrów pojemności, a po złożeniu oparć rośnie do ponad 1700 litrów. W kabinie znalazły się także typowe dla Skody rozwiązania "Simply Clever", jak przenośny głośnik Bluetooth, wbudowana lodówka czy schowek na kable do ładowania.

Technologie i tryb autonomiczny

Vision O pokazuje możliwości systemów jazdy autonomicznej. W standardowych warunkach samochód może samodzielnie prowadzić, a kierowca ma możliwość aktywacji trybu Tranquil.

W tym ustawieniu fotele przesuwają się do tyłu, wyświetlacze ograniczają ilość informacji, a oświetlenie wnętrza zmienia charakter na bardziej stonowany. Rozwiązanie to ma pozwalać na spokojniejszą podróż podczas długich tras.

Vision O pokazuje możliwości systemów jazdy autonomicznej. W standardowych warunkach samochód może samodzielnie prowadzić, a kierowca ma możliwość aktywacji trybu Tranquil. Skoda materiały prasowe

Centralnym elementem cyfrowej obsługi jest asystent głosowy Laura, który zyskał funkcje oparte na sztucznej inteligencji. Potrafi planować trasę z uwzględnieniem punktów ładowania i restauracji, robić notatki głosowe, a nawet opowiadać historie dla pasażerów. Asystent współpracuje zarówno z systemem pokładowym, jak i nową aplikacją Vision O App.

Ekologia i materiały wtórne

Jednym z priorytetów przy tworzeniu Vision O była gospodarka o obiegu zamkniętym. Wnętrze wykończono materiałami pochodzącymi z recyklingu i źródeł odnawialnych. Tapicerki wykonano z poliestru powstałego z przetworzonych butelek PET, duże elementy z Ultrasuede zawierającego 65 proc. komponentów roślinnych, a podłogę pokryto tworzywem Nabore, powstałym z odpadów skórzanych. Nawet zagłówki przygotowano w technologii druku 3D z jednego materiału (Ultrasint TPU), co ułatwia ich ponowne przetworzenie i ogranicza ilość odpadów.

Choć Vision O pełen jest futurystycznych rozwiązań, to sedno pozostało takie samo jak w Octavii - duży bagażnik, przestronne wnętrze i proste pomysły ułatwiające codzienne korzystanie z auta. To właśnie te cechy mogą sprawić, że elektryczna odsłona modelu nie będzie tylko eksperymentem, ale naturalną kontynuacją znanego przepisu.

Nowe BMW iX3 na żywo. 805 km zasięgu i rewolucyjny kokpit INTERIA.PL