Skoda Vision O zapowiada, jaka będzie nowa Octavia Combi
Skoda zaprezentowała koncepcyjny model Vision O. To duże, w pełni elektryczne kombi, które można traktować jako zapowiedź kolejnej generacji Octavii. Samochód przedstawia kierunek rozwoju stylistyki i technologii marki, a także rozwiązania, które mogą trafić do produkcji w najbliższej dekadzie.
W skrócie
- Skoda Vision O to w pełni elektryczne, koncepcyjne kombi będące zapowiedzią przyszłej Octavii.
- Model wyróżnia się minimalistycznym designem, zaawansowaną aerodynamiką oraz nowoczesnymi technologiami, m.in. oświetleniem adaptacyjnym i asystentem głosowym opartym na sztucznej inteligencji.
- We wnętrzu zastosowano ekologiczne materiały z recyklingu i przemyślaną praktyczność, nie zapominając o przestronności i dużej pojemności bagażnika.
Octavia od lat jest najlepiej sprzedającym się modelem Skody i jednym z filarów jej obecności w Europie. Koncept Vision O jasno wskazuje, jak marka wyobraża sobie jej przyszłość - z napędem elektrycznym, nowymi technologiami i minimalistycznym designem.
Kombi przyszłości
Vision O rozwija język stylistyczny Modern Solid. Nadwozie ma 4,85 m długości, 1,9 m szerokości i 1,5 m wysokości. Sylwetkę dopracowano pod kątem aerodynamiki - z przodu znalazły się aktywne klapki wlotów powietrza, które w razie potrzeby kierują strumień powietrza do układów chłodzenia akumulatora i elektroniki, a w pozostałych sytuacjach pozostają zamknięte, by zmniejszyć opór.
Kanały na bokach maski odprowadzają wodę z szyby i redukują zawirowania, a ukryte klamki drzwi dodatkowo poprawiają przepływ powietrza. Z przodu uwagę zwraca świetlny pas Tech-loop oraz podświetlany napis Skoda, a z tyłu - lampy w kształcie litery "T" połączone świetlną listwą. Warto dodać, że w trybie autonomicznym oświetlenie zmienia swój układ, informując innych uczestników ruchu o sposobie jazdy pojazdu. Nie mogę pozbyć się wrażenia, że designerzy czeskiej marki zapatrzyli się na nowe AUDI E5 Sportback zaprojektowane na chiński rynek przez Kamila Łabanowicza.
Wnętrze z nowym układem ekranów
Projekt Vision O powstał "od środka na zewnątrz". W kabinie zastosowano całkowicie nową architekturę z szerokim na ponad 1,2 m wyświetlaczem Horizon Display, który rozciąga się przez całą deskę rozdzielczą, trochę na podobieństwo rozwiązania z najnowszego BMW IX3. Uzupełnia go pionowy ekran centralny, a sterowanie odbywa się także za pomocą fizycznego pokrętła z haptycznym sprzężeniem zwrotnym. Wnętrze utrzymano w achromatycznej kolorystyce, którą uzupełniają akcenty świetlne systemu Bio-Adaptive Lighting.
To oświetlenie ambientowe zmienia barwę i natężenie w zależności od pory dnia - rano ma chłodniejsze tony sprzyjające koncentracji, wieczorem przechodzi w cieplejsze odcienie, które wspierają wyciszenie. Czujniki synchronizują je z warunkami na zewnątrz, a efekt ma przypominać inteligentne systemy oświetleniowe stosowane w domach smart.
Kombi tradycyjnie musi oferować przestrzeń i praktyczność - i tu Vision O nie zawodzi. Bagażnik ma ponad 650 litrów pojemności, a po złożeniu oparć rośnie do ponad 1700 litrów. W kabinie znalazły się także typowe dla Skody rozwiązania "Simply Clever", jak przenośny głośnik Bluetooth, wbudowana lodówka czy schowek na kable do ładowania.
Technologie i tryb autonomiczny
Vision O pokazuje możliwości systemów jazdy autonomicznej. W standardowych warunkach samochód może samodzielnie prowadzić, a kierowca ma możliwość aktywacji trybu Tranquil.
W tym ustawieniu fotele przesuwają się do tyłu, wyświetlacze ograniczają ilość informacji, a oświetlenie wnętrza zmienia charakter na bardziej stonowany. Rozwiązanie to ma pozwalać na spokojniejszą podróż podczas długich tras.
Centralnym elementem cyfrowej obsługi jest asystent głosowy Laura, który zyskał funkcje oparte na sztucznej inteligencji. Potrafi planować trasę z uwzględnieniem punktów ładowania i restauracji, robić notatki głosowe, a nawet opowiadać historie dla pasażerów. Asystent współpracuje zarówno z systemem pokładowym, jak i nową aplikacją Vision O App.
Ekologia i materiały wtórne
Jednym z priorytetów przy tworzeniu Vision O była gospodarka o obiegu zamkniętym. Wnętrze wykończono materiałami pochodzącymi z recyklingu i źródeł odnawialnych. Tapicerki wykonano z poliestru powstałego z przetworzonych butelek PET, duże elementy z Ultrasuede zawierającego 65 proc. komponentów roślinnych, a podłogę pokryto tworzywem Nabore, powstałym z odpadów skórzanych. Nawet zagłówki przygotowano w technologii druku 3D z jednego materiału (Ultrasint TPU), co ułatwia ich ponowne przetworzenie i ogranicza ilość odpadów.
Choć Vision O pełen jest futurystycznych rozwiązań, to sedno pozostało takie samo jak w Octavii - duży bagażnik, przestronne wnętrze i proste pomysły ułatwiające codzienne korzystanie z auta. To właśnie te cechy mogą sprawić, że elektryczna odsłona modelu nie będzie tylko eksperymentem, ale naturalną kontynuacją znanego przepisu.