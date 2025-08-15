W skrócie Wzmożone kontrole drogowe potrwają przez cały długi sierpniowy weekend, skupiając się głównie na przekroczeniach prędkości.

Policja wykorzysta większą liczbę radiowozów, drony oraz laserowe mierniki prędkości, koncentrując się na głównych trasach i miejscach niebezpiecznych.

Kierowcy łamiący przepisy muszą liczyć się z wysokimi mandatami i punktami karnymi, zwłaszcza w przypadku recydywy.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Akcja policji ruszyła już w czwartek. Była koordynowana przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL i prowadzona są na terenie wielu krajów Unii Europejskiej.

Chociaż oficjalnie działania odbywały się w dniach od 4 do 10 sierpnia, to polska drogówka zdecydowała się na przeprowadzenie wzmożonych kontroli w trakcie długiego sierpniowego weekendu. W rozmowie z Interią kom. Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wyjaśnił, że międzynarodowa organizacja nie wymusza ścisłego przestrzegania terminu akcji, a jest to jedynie sugestia.

Na drogach Europy będą prowadzone te działania w tym tygodniu, ale to nie jest tak, że będą w każdym kraju prowadzone w tym samym terminie

Wzmożone kontrole policji podczas długiego weekendu w sierpniu. Kierowcy noga z gazu

Policyjne akcje w ramach sojuszu ROADPOL odbywają się cyklicznie i mają za zadanie znacznie poprawić bezpieczeństwo na drogach. W sierpniu na terenie większości krajów Unii Europejskiej odbędą się działania skierowane przeciwko kierowcom przekraczającym dozwoloną prędkość. W Polsce wzmożona liczba policjantów na drogach pojawi się w połowie sierpnia podczas długiego weekendu.

Podinsp. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP przekazał, że zwiększona liczba radiowozów na drogach ma przede wszystkim przyczynić się do ograniczenia liczby wypadków spowodowanych przez nadmierną prędkość. To główna przyczyna najtragiczniejszych zdarzeń drogowych.

Nadmierna prędkość i jej niedostosowanie do warunków ruchu pozostają nadal jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych na polskich drogach. W ubiegłym roku z tego powodu doszło do 4269 wypadków drogowych, w których zginęło 638 osób - to 39,2 proc. ogółu ofiar - a 5148 osób zostało rannych

Specjalna akcja policji potrwa przez cały weekend. Nie będzie taryfy ulgowej dla piratów drogowych

Na drogach pojawi się większa liczba oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów, a także tych wyposażonych w wideorejestratory. Ponadto do weekendowej akcji wykorzystane zostaną drony oraz laserowe mierniki prędkości, a policjanci będą kontrolować główne trasy oraz miejsca oznaczone jako szczególnie niebezpieczne.

Podobnie jak podczas poprzednich takich działań, dla kierowców popełniających wykroczenia nie będzie taryfy ulgowej. Chociaż działania skierowane są głównie pod kątem kontroli prędkości, podczas kontroli przeprowadzane będą badania trzeźwości, a w podejrzanych przypadkach testy na obecność środków odurzających. W działaniach wezmą udział także policyjne grupy Speed.

Jakie mandaty za przekroczenie prędkości grożą w 2025 roku?

Przekroczenie dozwolonej prędkości jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych w Polsce, dlatego taryfikator jest szczególnie surowy dla osób jeżdżących zbyt szybko. Dodatkowo najbardziej rażące przekroczenia prędkości objęte są zasadą recydywy - kierowca, który w ciągu dwóch lat popełni je po raz kolejny, musi zapłacić podwójną stawkę. Oto aktualny taryfikator kar:

50 zł i 1 punkt karny za przekroczenie prędkości do 10 km/h,

100 zł i 2 punkty karne za przekroczenie prędkości o 11-15 km/h,

200 zł i 3 punkty karne za przekroczenie prędkości o 16-20 km/h,

300 zł i 5 punktów karnych za przekroczenie prędkości o 21-25 km/h,

400 zł i 7 punktów karnych za przekroczenie prędkości o 26-30 km/h,

800 zł / 1,6 tys. zł i 9 punktów karnych za przekroczenie prędkości o 31-40 km/h,

1 tys. zł / 2 tys. zł i 11 punktów karnych za przekroczenie prędkości o 41-50 km/h,

1,5 tys. zł / 3 tys. zł i 13 punktów karnych za przekroczenie prędkości o 51-60 km/h,

2 tys. zł / 4 tys. zł i 14 punktów karnych za przekroczenie prędkości o 61-70 km/h,

2,5 tys. zł / 5 tys. zł i 15 punktów karnych za przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h.

Każdego roku 2,5 mln kierowców zostaje zatrzymanych na przekraczaniu dozwolonej prędkości. Policyjne akcje mają zahamować zapędy piratów drogowych

Według informacji opublikowanych przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji każdego roku policjanci ujawniają niespełna 2,5 mln wykroczeń związanych z przekroczeniem dozwolonej prędkości. Tylko od początku bieżącego roku do 10 sierpnia funkcjonariusze zatrzymali 16 307 kierowców, którym odebrano prawo jazdy na okres trzech miesięcy za przekroczenie prędkości o co najmniej 50 km/h w terenie zabudowanym. Co ciekawe, w tym samym okresie w ubiegłym roku takich wykroczeń było o 862 więcej.

Od początku 2025 r. do ubiegłej niedzieli na polskich drogach doszło do 12 343 wypadków, w których zginęło 921 osób, a 14 532 zostały ranne. Zmasowane działania policji podczas długiego weekendu mają przyczynić się do obniżenia liczby zdarzeń drogowych, wyeliminowania kierowców prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także poprawy bezpieczeństwa. To szczególny termin, ponieważ w tym okresie odnotowuje się wzmożony ruch związany z wakacyjnymi i weekendowymi wyjazdami.

Podwyżki cen badań technicznych samochodów. Ile zapłacimy? Polsat News Polsat News