W skrócie Archeolodzy prowadzą badania wzdłuż przyszłej drogi S8 na Dolnym Śląsku i odkrywają artefakty z różnych epok, od prehistorii po II wojnę światową.

Prace archeologiczne obejmują 22 stanowiska na około 72 ha, a kolejne badania planowane są na następnych odcinkach trasy.

Budowa drogi ekspresowej S8 Wrocław-Kłodzko to wieloetapowa inwestycja, która jest realizowana przez różne firmy i obecnie znajduje się na różnych etapach postępu.

Do badań wykopaliskowych na podwrocławskim odcinku S8, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wskazał 22 stanowiska archeologiczne o łącznej powierzchni około 72 ha. Wskazania były trafne, badanie potwierdziły, że teren był zasiedlany przez ludzi od najdawniejszych czasów: od późnej epoki kamienia poprzez neolit, epokę brązu i żelaza oraz średniowiecze, aż do okresu nowożytnego.

Niezwykłe artefakty na budowie drogi S8

Archeolodzy natrafili zarówno na ślady pradawnego osadnictwa, jak i na miejsca pochówków. Wiele stanowisk ma charakter wielokulturowy o długim okresie funkcjonowania.

Ujawnione zostały także ślady działań wojennych, prowadzonych podczas II Wojny Światowej.

Badania archeologiczne w miejscach, w których mają pobiec nowe drogi to standardowa procedura. Niebawem rozpoczną się badania na kolejnych odcinkach przyszłej drogi ekspresowej S8: pomiędzy Jordanowem Śląskim a Łagiewnikami oraz pomiędzy Ząbkowicami Śląskimi a Bardem. Archeolodzy będą eksplorować 37 stanowisk archeologicznych na powierzchni 42 ha.

Budowa drogi ekspresowej S8 Wrocław - Kłodzko

Budowę drogi ekspresowej pomiędzy Wrocławiem a Kłodzkiem została podzielona na siedem odcinków. Pięć z nich, między Wrocławiem a Bardem o łącznej długości ok. 55 km, jest już w realizacji (w systemie Projektuj i buduj). Trasa będzie przedłużeniem kończącej się koło Kobierzyc drogi ekspresowej S8 biegnącej aż do Białegostoku. Będzie miała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach i pasami awaryjnymi.

Droga pomiędzy podwrocławskimi Kobierzycami i Łagiewnikami to trzy odcinki realizacyjne.

Pierwszy odcinek o długości 7,5 km, pomiędzy węzłami Kobierzyce Północ i Kobierzyce Południe, realizuje Strabag Infrastruktura Południe za kwotę 309,8 mln zł.

Drugi, między węzłami Kobierzyce Południe i Jordanów Śląski o długości 13,8 km, realizuje firma PORR za kwotę 401,1 mln zł. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla obu odcinków planowane jest w najbliższych tygodniach.

Na trzeci odcinek, między węzłami Jordanów Śląski i Łagiewnikami Zachód o długości 11,2 km, w lipcu br. otrzymaliśmy od Wojewody Dolnośląskiej decyzję ZRID i rozpoczęliśmy proces przekazywania wykonawcy terenu pod budowę drogi ekspresowej.

Dla odcinka między węzłami Łagiewniki Zachód i Niemcza, o długości 9,3 km, trwa jeszcze przetarg, a podpisanie umowy jest planowane w tym roku.

Dla odcinka między węzłami Niemcza i Ząbkowice Północ o długości 7,9 km, który buduje Mostostal Warszawa za kwotę blisko 306 mln zł, w tym roku planuowane jest złożenie wniosku o wydanie ZRID.

Natomiast dla prawie 14-kilometrowego odcinka pomiędzy Ząbkowicami Śląskimi i Bardem, o wartości ponad 378 mln zł, który buduje Grupa Mirbud, decyzja ZRID powinna być wydana w IV kwartale tego roku.

Dla ostatniego odcinka drogi ekspresowej S8, między Bardem i Kłodzkiem, został dopiero ogłosozny przetarg na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) wraz z materiałami do wniosku o decyzję środowiskową.