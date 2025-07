Co prawda nie ma bezpośredniej kary za brak ważnego przeglądu, lecz poruszanie się pojazdem po upływie terminu ważności badania technicznego może okazać się kosztowne. Inne przepisy wprost wskazują na to, że zapominalstwo może nas sporo kosztować.

Z kolei na podstawie art. 96, § 1ad. można ustalić, że maksymalna kara w postępowaniu mandatowym za wykroczenia z rozdziału XI (przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji) wynosi 5000 zł. W przypadku, w którym jednocześnie zostały złamane także inne zapisy KW oprócz prowadzenia bez dopuszczenia pojazdu do ruchu, kara może wzrosnąć nawet do 6000 zł. Zatem pomimo braku bezpośredniego przepisu świadczącego o konsekwencjach za brak ważnego badania technicznego, kierowca nadal może ponieść konsekwencje ewentualnej zwłoki.

Do momentu, w którym zniesiono obowiązek posiadania ze sobą dowodu rejestracyjnego podczas prowadzenia pojazdu, pilnowanie terminu ważności badania technicznego było łatwiejsze. Wystarczyło sięgnąć do schowka z dokumentem, otworzyć na stronie z pieczątkami od diagnosty i wszystko było jasne.

Od 1 października 2018 roku jest to nieco trudniejsze. Brak obowiązku wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego powoduje, że nie zaglądamy do niego tak często, jak kiedyś. Oznacza to, że rzadziej sprawdzamy, czy przegląd jest nadal ważny. To może doprowadzić do sytuacji, w której zapomnimy o ważności przeglądu. Można temu zaradzić poprzez aplikację mObywatel.