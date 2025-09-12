W skrócie Model MG 3 chińskiego producenta wykazał poważną usterkę w testach Euro NCAP.

Awaria mechanizmu blokowania fotela kierowcy może prowadzić do obrażeń podczas zderzenia.

Mimo wady bezpieczeństwa samochód otrzymał 4 gwiazdki dzięki wysokim ocenom w innych kategoriach.

MG Motor - od 2006 roku część chińskiego koncernu SAIC Motor Corporation - pozycjonuje swoje samochody jako atrakcyjną cenowo alternatywę dla marek japońskich i europejskich, oferując niskie ceny, długie gwarancje oraz bogate wyposażenie. Model MG 3 z roku modelowego 2025 to najnowsza wersja małego auta, które przypadło do gustu kierowcom szukającym niedrogiego, oszczędnego i praktycznego pojazdu. Wyniki najnowszego testu Euro NCAP mogą jednak budzić wątpliwości co do jego bezpieczeństwa

MG 3 z poważną wpadką w zakresie bezpieczeństwa

W najnowszych testach Euro NCAP model MG 3 wykazał poważną wadę. Podczas testu zderzenia czołowego inżynierowie stwierdzili awarię mechanizmu blokowania fotela kierowcy. Takiego przypadku nie zanotowano wcześniej w historii testów Euro NCAP, które od 1997 roku obejmowały setki samochodów osobowych. Awaria spowodowała, że fotel kierowcy obrócił się w momencie uderzenia.

Eksperci Euro NCAP wskazują, że przemieszczenie się fotela podczas testu zwiększyło obciążenia działające na prawą nogę manekina, a poziom ochrony tej części ciała oceniono jako "słaby". Awaria mechanizmu uniemożliwiła również sprawdzenie, jak skutecznie MG chroni kolana i kości udowe pasażerów o różnych gabarytach oraz siedzących w odmiennych pozycjach. Zdaniem ekspertów w skrajnych przypadkach taka usterka mogłaby doprowadzić do poważnych obrażeń, a nawet kalectwa kierowcy.

Zaskakująca obrona MG. Klientów czeka akcja serwisowa?

Euro NCAP przekazało swoje ustalenia firmie MG, która początkowo twierdziła, że awaria była wynikiem nieprawidłowego zapięcia fotela przed testem. Organizacja przypomniała jednak, że zgodnie z procedurami wszystkie elementy wyposażenia, w tym fotele, są dokładnie sprawdzane przed rozpoczęciem prób. W odpowiedzi MG zadeklarowało wprowadzenie poprawek w konstrukcji mechanizmu blokującego fotel, tak aby zapewnić jego pełną wytrzymałość w przypadku zderzenia.

Trudno przejść obojętnie obok faktu, że w 2025 roku do sprzedaży trafił samochód z tak podstawową wadą, jak niesprawny mechanizm blokady fotela - części kluczowej dla ochrony kierowcy i pasażerów. Euro NCAP zgłosiło problem do organów homologacyjnych, które mogą zadecydować o akcji serwisowej.

Mimo usterki MG 3 otrzymało aż 4 gwiazdki. Eksperci tłumaczą

Paradoks polega na tym, że mimo wykrycia tak istotnej usterki, MG 3 utrzyma wysoką ocenę bezpieczeństwa. Euro NCAP uzasadniło swoją decyzję faktem, iż obecny system punktacji nie przewiduje ani odejmowania punktów, ani nadania szczególnego priorytetu tego typu defektom, nawet jeśli budzą one istotne wątpliwości co do poziomu ochrony kierowcy.

W efekcie model uzyskał cztery gwiazdki, dzięki bardzo dobrym wynikom w innych kategoriach. Szczególną rolę odegrał tu udoskonalony system zapobiegania kolizjom, w ramach którego producent rozbudował pakiet asystentów wspierających kierowcę.

