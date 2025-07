Reuters ujawnił, że Zeekr (marka należąca do koncernu Geely) oraz Neta (należąca do Hozon Auto) stosowały praktykę przedwczesnego rejestrowania pojazdów, zanim trafiły one do faktycznych klientów. Auta były ubezpieczane i rejestrowane na dealerów lub spółki zależne, mimo że fizycznie pozostawały w salonach lub magazynach.