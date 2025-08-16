Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), na koniec 2024 roku w Polsce było już w blisko 5200 km autostrad i dróg ekspresowych, a w tym roku ta liczba wrośnie o kolejne 400 km.

W ciągu ostatnich dwóch dekad nastąpiła ogromna modernizacja polskiej sieci drogowej, która rozrosła się aż siedmiokrotnie w skali całego kraju. Na przykład autostrada A4, łącząca dwa przejścia graniczne w Zgorzelcu i Korczowej, obecnie ma łączną długość 667 km - o 226 km więcej niż cała sieć autostrad w Polsce dwadzieścia lat temu!

Najdłuższa prosta droga w Polsce ma 26 km. Gdzie się znajduje?

Oczywiście, autostrady i drogi ekspresowe są dzisiaj najbardziej imponujące, ale interesujące rekordy można znaleźć także na mapie dróg krajowych. Doskonałym przykładem jest trasa DK 62 pomiędzy Serockiem a Wyszkowem, gdzie na odcinku prawie 26 kilometrów nie ma żadnego zakrętu! Tak, w Polsce istnieją drogi, na których kierowcy, przynajmniej w teorii, mogliby podróżować bez użycia kierownicy, podobnie jak na amerykańskich autostradach.

Prosty odcinek rozpoczyna się przy marinie na Zalewie Zegrzyńskim i ciągnie przez kolejne 25 kilometrów aż do ronda w Wyszkowie, gdzie droga krajowa nr 62 spotyka się z Aleją Marszałka Józefa Piłsudskiego i Komisją Edukacji Narodowej. Oprócz odpoczynku dla rąk kierowców, sama trasa oferuje również atrakcyjne widoki krajobrazowe, umożliwiając podróżnym podziwianie malowniczych okolic Zalewu Zegrzyńskiego.

"Podlaska autostrada", czyli droga wojewódzka nr 673

Kiedy wspominamy o prostych drogach przecinających Polskę, nie sposób pominąć województwa podlaskiego i odcinka między Sokółką a Dąbrową Białostocką. Ta trasa biegnie w pobliżu granicy z Białorusią. Dąbrowa Białostocka, druga z wymienionych miejscowości, znajduje się zaledwie 15 km od Grodna, licząc w linii prostej.

Chociaż odcinek między Sokółką a Dąbrową Białostocką ma aż 26,1 km, to w praktyce na drodze omijającej pobliskie miejscowości (Makowlany, Racewo, Jakowlany) występuje jedynie kilka łuków. Dodatkowo, na wysokości Sokolan, gdzie droga nr 673 krzyżuje się z drogą nr 671, kierowców może zaskoczyć niewielkie rondo.

Na drodze między Sokółką a Dąbrową Białostocką są tylko łagodne łuki /fot. Google Maps .

Do przykładów polskich dróg w Polsce warto dolicyzć jeszcze drogę krajowę nr 2 na Mazowszu, która łączy Siedlce z Międzyrzeczem Podlaskim i ma około 15 kilometrów długości.

Na uwagę zasługuje również trasa S3 na Dolnym Śląsku, między Jaworem a Legnicą. Kierowcy mogą tam przejechać 12 kilometrów bez konieczności zmiany kierunku jazdy.

Inny godny uwagi odcinek to autostrada A1 w województwie łódzkim. Choć nie jest tak idealnie prosta jak DK 62, jej zakręty są minimalne, praktycznie niewyczuwalne. Odcinek ten, o niemal liniowym przebiegu, łączy Piotrków Trybunalski z Tuszynem i ma długość 10 kilometrów.

Choć takie odcinki dróg robią wrażenie, niosą ze sobą pewne wyzwania. Mogą stać się monotonne, szczególnie dla kierowców odbywających długie podróże lub podróżujących nocą, co zwiększa ryzyko dekoncentracji. Dlatego w ich pobliżu często umieszczane są tablice przypominające o potrzebie przerwy w podróży.

