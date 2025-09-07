BAIC Beijing 5 zyskał popularność między innymi dzięki temu, że jest oferowany z fabryczną instalacją LPG (jeszcze do niedawna za symboliczną złotówkę), dzięki której można obniżyć zużycie paliwa. A to, jak raportują właściciele, a także jak wynika z naszego testu przeprowadzonego roku temu, może osiągnąć wartości rzędu 11-12 l/100 km. Ale po kolei.

Jaką gwarancję ma BAIC Beijing 5? Są wyjątki

Z uwagi na krótki okres dostępności auta na rynku i związane z tym przebiegi, które w najlepszym razie sięgają maksymalnie 50 tys. km, trudno na razie definitywnie stwierdzić, które usterki to typowe choroby wieku dziecięcego, które są powtarzalne, a które (i czy w ogóle) pojawią się przy większych przebiegach. Odpowiadając ogólnie - BAIC 5 Beijing nie jest specjalnie awaryjny, choć niektórzy właściciele nie ustrzegli się problemów.

Auto ma gwarancję mechaniczną na 5 lat lub 100 tys. kilometrów, przy czym akumulator objęty jest ochroną przez maksymalnie dwa lata (do tego samego przebiegu), a tarcze sprzęgła i hamulcowe przez sześć miesięcy od daty rozpoczęcia gwarancji, lecz nie dłużej niż do osiągnięcia przez pojazd przebiegu 5 tysięcy km, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Awarie i usterki BAIC Beijing 5 - co się w nim psuje?

Usterki i, nazwijmy to, niedoskonałości, dotyczą drobnych rzeczy, a nie problemów stricte mechanicznych - to dobra wiadomość, bo część z nich można naprawić aktualizując oprogramowanie. Gorzej, jeśli producent nie znalazł jeszcze odpowiedniego rozwiązania. Jak donosi jeden z użytkowników, który zresztą dzieli się swoimi wrażeniami na swoim kanale BAICowa Przygoda na Youtube, tak jest w przypadku przednich czujników parkowania, które mogą (ale nie muszą i nie w każdym egzemplarzu) aktywować się, nawet wówczas, gdy w pobliżu nie ma żadnej przeszkody.

Z kolei, jak mówi pan Patryk, "w trasie radio gubi fale, nie reguluje automatycznie częstotliwości dla danej stacji. Podczas jazdy po znanym terenie problem nie występuje". Właściciel zwraca też uwagę na działanie asystenta zmiany pasa ruchu, który ostrzega dźwiękiem i lampką o każdym mijającym nas pojeździe.

Niektórzy użytkownicy BAIC-ów zgłaszają także problemy z parującymi reflektorami (tu trzeba dodać, że to "choroba" wielu współczesnych aut, nie tylko z Chin), a także z klimatyzacją, która nie działa tak, jak powinna - powietrze, zamiast przez otwory centralne, jest kierowane na szybę lub nogi. Przyczyną jest silniczek sterujący klapami nawiewu, który jest oczywiście wymieniany na gwarancji.

Ile kosztują przeglądy BAICA Beijinga 5?

BAIC Beijing musi pojawiać się na przeglądach raz w roku lub co 20 tys. km, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Wielu użytkowników udaje się jednak do serwisu na dodatkową wymianę oleju po okresie dotarciu auta - nie jest to oczywiście obowiązkowe, ale niektórzy mechanicy zalecają taki krok. Wymiana oleju po kilku tysiącach kilometrów kosztuje około 400-700 zł (wraz z olejem). Raczej regułą jest to, że w mniejszych miejscowościach usługa jest tańsza. Co obejmują i ile kosztują kolejne, już obowiązkowe przeglądy?

Przegląd po roku: Obejmuje podstawowe czynności kontrolne i wymianę kluczowych płynów eksploatacyjnych. Wykonywana jest wymiana oleju silnikowego i filtra oleju, a także wymiana filtra kabinowego.

Przegląd po 2 latach: Rozszerza zakres o wymianę filtra powietrza i kabinowego oraz świec. Ponownie wykonywane są wszystkie czynności z przeglądu rocznego, a także wymiana płynu hamulcowego.

Przegląd po 3 latach: Już po trzech latach wymieniany jest olej w skrzyni automatycznej, a także i płyn chłodniczy oraz, oczywiście, olej i filtr oleju i filtr kabinowy.

Oczywiście, ceny przeglądów mogą różnić się (i różnią) w zależności od dealera. Generalnie jednak kształtują się mniej więcej na następującym poziomie - I przegląd kosztuje około 1,4 tys. zł, II 2,2 tys. zł, a III około 2,5 tys. zł.

Warto wspomnieć, że producent wprowadził pakiety przeglądów - na 2 lata za 3166 zł, na 3 lata za 5639 zł, na 4 lata za 7817 zł i na 5 lat za 8806 zł.

Czy na części do BAIC-a 5 trzeba czekać?

Większość części (99 proc.) znajduje się w magazynie w Polsce. Jeśli zostaną zamówione przez dealera do godz. 12, to powinny trafić do niego już następnego dnia. Gdy którejś części nie ma, pozostaje ich transport z Chin drogą lotniczą lub kolejową, co może już trwać co najmniej kilka tygodni.

Ile kosztują części do BAIC-a Beijinga 5?

Podobnie jak w przypadku cen przeglądów, ostateczna kwota zależy od dealera. Można jednak przyjąć, że ceny części kształtują się mniej więcej na takim poziomie:

Tarcze hamulcowe (przód, 1 szt.) - 740 zł

Klocki hamulcowe (przód) - 495 zł

Amortyzator (przód) - 775 zł

Reflektory (lewy) - 2660 zł

Szyba czołowa - 1575 zł

Rosnąca sprzedaż modeli marki (obecnie producent sprzedaje w Polsce około pół tysiąca aut miesięcznie) z pewnością pozwoli w dłuższym okresie poznać ewentualne bolączki auta i dowiedzieć się, czy jego eksploatacja będzie problematyczna na przykład z uwagi na problemy natury mechanicznej. Do tej pory nic na to nie wskazuje.

