W skrócie Biały materiał na lusterku samochodu sygnalizuje awarię pojazdu.

W różnych stanach USA znaczenie białego materiału może się różnić.

W Polsce użycie takiego znaku może prowadzić do nieporozumień.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Wbrew pozorom, biały kawałek materiału zawieszony na lusterku samochodu nie jest przypadkowym elementem ani ozdobą dodaną z roztargnienia. Choć wielu kierowców może przejść obok takiego widoku obojętnie, traktując go jako nic nieznaczący detal, w rzeczywistości znak ten ma konkretne znaczenie. To prosty, lecz skuteczny sposób na przekazanie ważnej informacji innym uczestnikom ruchu drogowego.

Co oznacza biały ręcznik na lusterku samochodu?

Zawieszanie białego ręcznika lub innego kawałka materiału na lusterku samochodu to praktyka dobrze znana w Stanach Zjednoczonych. Kierowcy stosują ten prosty znak, by zasygnalizować, że pojazd został pozostawiony na poboczu z powodu awarii, a jego właściciel oddalił się w celu poszukiwania pomocy.

Taki sygnał pełni podwójną funkcję - z jednej strony informuje przejeżdżających kierowców i służby ratunkowe, że nikt w pojeździe nie potrzebuje pomocy, a z drugiej daje znać, że auto nie jest porzucone. To również wskazówka dla służb porządkowych, aby nie podejmowały od razu decyzji o jego odholowaniu - właściciel planuje bowiem wkrótce wrócić na miejsce.

Znaczenie białego ręcznika czy koszulki zawieszonej na lusterku może się różnić w zależności od stanu. Sebastian Kościółek INTERIA.PL

Biały ręcznik na lusterku może mieć też inne znaczenie

Co ciekawe, znaczenie białego ręcznika czy koszulki zawieszonej na lusterku może się różnić w zależności od amerykańskiego stanu. Przykładowo, w Karolinie Północnej znak ten zwykle informuje o awarii pojazdu, jednocześnie wskazując, że pojazd nie został porzucony.

Z kolei w Minnesocie ten sam sygnał może wskazywać na sytuację medyczną - nagły problem ze zdrowiem kierowcy lub pasażerów. Zdarza się również, że biały materiał na lusterku jest znakiem, iż kierowca łamie przepisy drogowe z powodu zagrożenia życia i próbuje jak najszybciej dotrzeć do szpitala

Warto dodać, że zwyczaj ten występuje głównie w stanach, gdzie trójkąt ostrzegawczy nie jest obowiązkowym elementem wyposażenia pojazdu, przez co kierowcy muszą posługiwać się innymi formami sygnalizacji awarii lub sytuacji wyjątkowej.

Jak prawidłowo oznaczyć zepsuty pojazd na drodze?

W odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych, w Polsce praktyka oznaczania unieruchomionego pojazdu białym ręcznikiem czy innym materiałem nie jest powszechnie znana ani stosowana. Co więcej, taki znak może zostać przez innych uczestników ruchu drogowego błędnie zinterpretowany - jako sygnał alarmowy lub wołanie o pomoc - i doprowadzić do niezamierzonej reakcji, np. zatrzymania się innych kierowców lub wezwania służb ratunkowych.

Dlatego tak ważne jest, aby kierowcy działali zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Te jasno określają, jak prawidłowo oznaczyć pojazd, który uległ awarii - m.in. poprzez ustawienie trójkąta ostrzegawczego w odpowiedniej odległości oraz włączenie świateł awaryjnych.

Nowe BMW iX3 na żywo. 805 km zasięgu i rewolucyjny kokpit INTERIA.PL