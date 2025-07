O przekrojową analizę rynku chińskich samochodów w naszym kraju pokusiła się właśnie wyspecjalizowana w badaniu historii pojazdów firma AutoDNA. Opracowane przez nią dane kreślą ciekawy obraz tego, jak zmienia się rynek chińskich aut w Polsce.

MG traci impet. Omoda i Jaecoo rozbijają bank

Z danych IBRM SAMAR wynika, że zdecydowana większość, bo nawet 9 na 10 osób trafiających do salonów chińskich producentów w Polsce, to klienci, którzy nigdy wcześniej nie mogli pozwolić sobie na zakup nowego auta. Oznacza to, że najwięksi gracze polskiego rynku, pokroju Toyoty, Skody czy Volkswagena w ogóle nie odczuli jeszcze ekspansji chińskich marek. Chińczycy pozyskują klientów z rynku wtórnego i nastawieni są na walkę o klienta głównie pomiędzy sobą.

Dane AutoDNA zdają się to potwierdzać. O ile jeszcze w ubiegłym roku absolutnym królem sprzedaży chińskich samochodów w Polsce była należąca dziś do chińskiego koncernu SAIC marka MG, o tyle dane za pierwszą połowę bieżącego roku nie wyglądają już tak jednoznacznie.

W rankingu producentów wciąż króluje MG (6923 rejestracje; +70 proc. r./r.), ale pozycja koncernu SAIC coraz mocniej podkopywana jest przez koncern Chery - właściciela marek Omoda (3194 rejestracje; +203 proc. r./r.) i Jaecoo (2555 rejestracji; +407 proc. r./r.). W pierwszej piątce najchętniej wybieranych chińskich producentów aut w Polsce znajdziemy jeszcze kolejno marki: 4. BAIC (2139 rejestracji; +22,4 proc. r./r.) i BYD (1641 rejestracji; +277,2 proc. r./r.).

Druga liga chińskich aut w Polsce. Chińska rewolucja zjada własne dzieci?

Dane dotyczące rejestracji chińskich marek w Polsce pokazują, że można już mówić o rynku dwóch prędkości. Do pierwszej ligi zdecydowanie zaliczyć trzeba debiutujące w Polsce w maju ubiegłego roku Omodę i Jaecoo, które przebojem wdarły się do czołówki sprzedaży. W drugiej lidze zdecydowanie znajdują się obecnie m.in. Forthing i Dongfeng. Wprawdzie ich oficjalny debiut w salonach nastąpił nieco później, bo we wrześniu 2024, ale doskonale widać, że przyjęcie obu marek w Polsce jest raczej chłodne. Niewykluczone jednak, że w kolejnych miesiącach sytuacja nieco się zmieni, bo np. Forthing - podobnie jak BAIC - stara się dziś skusić klientów np. instalacją gazową oferowaną za 1 zł.

Druga piątka najczęściej kupowanych chińskich marek w Polsce po pierwszym półroczu 2025 roku prezentuje się następująco:

Leapmotor (391 rejestracji; +3810 proc. r./r.),

Forthing (342 rejestracje; +327,5 proc. r./r.),

Dongfeng (53 rejestracje; +76,7 proc. r./r.),

Lync&Co (27 rejestracje; -22,9 proc. r./r.),

XPENG (19 rejestracje, nieobecny w Polsce w 2024 roku).

Najchętniej kupowane chińskie auta w Polsce. Jaecoo 7 rozbija bank

Najchętniej kupowanym chińskim samochodem w Polsce pozostaje MG HS, ale jego przewaga nad konkurencją spod znaku Omody i Jaecoo systematyczne maleje. W ujęciu procentowym szczególnie imponująco wypada dorobek Jaecoo, marki której pierwsze pojazdy trafiły na polskie ulice w końcu maja ubiegłego roku. W pierwszej dziesiątce najczęściej kupowanych model największym wzrostem zainteresowania klientów cechuje się BAIC Beijing 5, którego dealerzy kuszą obecnie nabywców możliwością zamontowania instalacji gazowej (bez utraty gwarancji) za 1 zł.

Dziesiątka najczęściej kupowanych nowych chińskich aut w Polsce w I połowie 2025 roku:

MG HS 3597 szt. (+35,38 proc.), Omoda 5 2943 szt. (+180,55 proc.), Jaecoo 7 2555 szt. (+406,94 proc.), MG ZS 2441 szt. (+234,84 proc.), BAIC Beijing 5 1151 szt. (+435,35 proc.), BYD Seal U DM-I 969 szt. (+305,44 proc.), BAIC Beijing 3 536 szt. (+78,07 proc.), MG MG3 481 szt. (+71,17 proc.), BAIC Beijing 7 431 szt. (+8,02 proc.), Leapmotor T03 273 szt. (niedostępny w Polsce w pierwszej połowie 2024 roku).

Chińskie auta przyciągają Kowalskich. Firmy przyglądają się z ciekawością

Nie jest tajemnicą, że największym zainteresowaniem wśród polskich klientów cieszą się chińskie samochody z napędem spalinowym. W pierwszym półroczu zarejestrowano ich w Polsce aż 11 775 sztuk, co stanowi blisko 68 proc. ogółu rejestracji.

Na kolejnym miejscu znajdują się napędy alternatywne:

hybrydowy (4054 szt.) - 23,4 proc.,

elektryczny (1489 szt.) - 8,6 proc.

Bardzo ciekawie prezentują się też dane dotyczące struktury nabywców nowych chińskich samochodów. W Polsce od wielu lat za 2/3 rejestracji nowych aut odpowiadają klienci biznesowi. W przypadku marek chińskich proporcje są zupełnie inne. Aż za 52,6 proc. rejestracji odpowiadają nabywcy prywatni. To potwierdza dane SAMAR-u mówiące o tym, że Chińczycy budują wolumeny sprzedaży głównie w oparciu o nabywców, którzy do tej pory zmuszeni byli do szukania pojazdów na rynku wtórnym.

Wygląda jednak na to, że chińska ofensywa coraz mocniej przebija się również do menedżerów flot. W samym czerwcu odsetek zakupów firmowych wzrósł do 52,13 proc. To pierwszy taki przypadek, gdy liczba rejestracji chińskich aut na firmy była wyższa niż na klientów indywidualnych.

