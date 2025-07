Chiński SUV z polską instalacją LPG za 1 zł. Co z gwarancją?

Wygląda na to, że rozwiązania zagadki upatrywać można w nietypowej promocji. BAIC jest obecnie jedyną chińską marką w naszym kraju, która oferuje nabywcom samochody z "fabryczną" instalacją gazową. To kusząca perspektywa, bo silniki benzynowe w chińskich samochodach słyną z oszczędności - zwłaszcza w przypadku większych SUV-ów często zużywają nawet ponad 10 l/100 km.

Słowo "fabryczna" jest tu nieco na wyrost, bo chodzi o montowane w kraju instalacje gazowe polskiej firmy EuropeGAS. Nie zmienia to jednak faktu, że to właśnie BAIC jako jedyny w Polsce oferują możliwość zagazowania nowego chińskiego samochodu bez ryzyka utraty fabrycznej pięcioletniej gwarancji.

W przypadku najpopularniejszego z modeli chińskiego producenta - SUVa BAICa Beijing 5 - dopłata do instalacji gazowej wynosi zaledwie złotówkę. Oferta istotnie kusi wielu klientów, bo za podobną instalację w niezależnym warsztacie zapłacić trzeba 6 000 - 7 000 zł.

Co ciekawe, z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wynika, że od początku stycznia do końca czerwca na polskie drogi wyjechały zaledwie 144 auta marki BAIC wyposażone w instalację gazową. Kłóci się to jednak z danymi od dealerów BAICA, którzy twierdzą, że nawet 80 proc. ich obecnych klientów decyduje się właśnie na auto z LPG.