Dacia należy do wąskiego grona marek, które oferują modele z instalacją LPG montowaną bezpośrednio na etapie produkcji, a nie doposażaną później w salonie. Oznacza to pełną gwarancję, pełną integrację z elektroniką pokładową i brak potrzeby dodatkowej obsługi. Co więcej, auta tej marki wyposażone są w dwa fabryczne zbiorniki paliwa - dzięki temu bagażnik nie traci pojemności, a łączny zasięg wynosi aż 1450 km.