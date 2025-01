9 stycznia dealerzy Dacii w Polsce oficjalnie rozpoczęli przyjmowanie zamówień na pierwszego w historii rumuńskiego producenta ”pełnowymiarowego SUV-a segmentu C” – mierzącą aż 4,56 m Dacię Bigster. W podstawowej odmianie – Essential – ceny Bigstera startują od 99 900 zł.

Dacia Bigster już w Polsce. Znamy ceny i wyposażenie

Obecnie w cennikach klienci mają do wyboru cztery odmiany wyposażeniowe:

Essential (cena od 99 900 zł),

Expression (cena od 107 400 zł),

Extreme (cena od 116 100 zł),

Journey (cena od 115 700 zł).

Dwie ostatnie – równorzędnie – pełnią rolę flagowych odmian. Różnią się jednak poziomem wyposażenia skonfigurowanym z myślą o nieco innych grupach nabywców.

Duży - 10-calowy - ekran na konsoli środkowej oferowany w standardzie w każdej odmianie Dacii Bigster Informacja prasowa (moto)

Odmianę Extreme skomponowaną z myślą o miłośnikach aktywnego spędzania czasy poznamy m.in. po:

panoramicznym oknie dachowym,

modułowych relingach dachowych,

ułatwiającej czyszczenie syntetycznej tapicerce Microcloud,

gumowych dywanikach i systemie mocowania gadżetów ”YouClip 3 w 1”

Dacia Bigster Journey to z kolei propozycja dla osób szukających wygodnego auta rodzinnego, które nie boi się dalszych podróży. Standardem są tutaj m.in:

”komfortowe” fotele z tapicerką materiałową,

elektrycznie sterowany fotel kierowcy,

elektrycznie otwierana klapa bagażnika.

Dacia Bigster Essential za 99 900 zł. Wyposażenie podstawowe

Trzeba przyznać, że – jak na markę budżetową – cennik skonfigurowano całkiem hojnie. W przypadku otwierającej cennik Dacii Bigster Essential, za 99 900 zł otrzymamy m.in.:

aluminiowe obręcze kół w rozmiarze 17-cali,

kolorowy wyświetlacz zegarów (7 cali),

system multimedialny Media Display (dotykowy ekran 10 cali) ,

elektrycznie regulowane szyby (w 4 drzwiach),

kamerę cofania,

elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka,

czujniki parkowania,

manualną klimatyzację,

mocowania isofix na dwóch tylnych siedzeniach,

sześć poduszek powietrznych (przednie, boczne, kurtynowe),

pełny pakiet systemów wsparcia kierowcy ADAS (rozpoznawanie znaków, rozpoznawanie zmęczenia kierowcy, ostrzeżenie o niebezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu, wspomaganie nagłego hamowania, system utrzymywania pasa ruchu itd.).

Dacia Bigster to pełnowymiarowy SUV segmentu C. Rozstaw osi to aż 2,7 m Informacja prasowa (moto)

Bogatsza, wyceniona na 107 400 zł wersja Expression, odznacza się już m.in.:

dwustrefową, automatyczną klimatyzacją,

fotelem kierowcy z regulacją lędźwiową,

konsolą środkową ze schowkiem i podłokietnikiem,

tylną kanapą składaną w proporcjach 40:20:40 (standardowo 40:60),

tempomatem z ogranicznikiem prędkości,

automatycznym hamulcem postojowym.

Nowe kolory Dacii Bigster. W standardzie tylko biały

Co ciekawe, bazowa wersja Essential oferowana jest w kolorze białym. Za dopłatą (3 tys. zł) klienci mogą jeszcze wybrać kolory czarny lub szary. Dopiero w odmianie Expression przed klientami otwiera się pełna paleta barw obejmująca:

alpejską biel (kolor podstawowy),

czarną perłę (+3 tys. zł),

metaliczny brąz ”terracota” (+3 tys. zł),

zielony ”cedar” (+ 3 tys. zł), szary ”schiste” (+3 tys. zł),

niebieski ”indigo” (+3 tys. zł).

Dacia Bigster już w sprzedaży. Silniki i układ napędowy

Wszystkie ceny dotyczą bazowej wersji napędowej, czyli odmiany 140 TCe mild hybrid z ręczną sześciostopniową skrzynią biegów. W takiej konfiguracji pod masą pracuje benzynowy, trzycylindrowy silnik 1.3 l o mocy 140 KM. Bigster z takim napędem przyspiesza do 100 km/h w 9,8 s i rozpędza się do prędkości maksymalnej 180 km/h. Producent deklaruje średnie zużycie paliwa na poziomie 5,4 l/100 km.

Już w podstawowej odmianie Essential w cenniku pojawia się wersja 130 TCe 4x4 (cena od 110 400 zł). Auto ma mniejszą moc (130 KM ale inaczej przebiegającą krzywą momentu obrotowego, co ułatwia jazdę poza utwardzonymi drogami). W takiej konfiguracji Bigster przyspiesza do 100 km/h w 11,2 s (prędkość maksymalna to 180 km/h). Dopłata do takiej wersji – niezależnie od poziomu wyposażenia pojazdu – to 10 500 zł.

Bigster z aktywnym tempomatem? Musisz kupić hybrydę

Począwszy od odmiany Expression zamówić też można wersję hybrydową (ceny od 124 tys. zł). To obecnie jedyna opcja, by kupić Dacię Bigster z automatyczną skrzynią biegów i adaptacyjnym tempomatem (standard w hybrydzie w specyfikacji Journey lub Extreme)

Układ napędowy o nazwie HYBRID 155 składa się z czterocylindrowego, spalinowego silnika o pojemności 1,8 l (107 KM) i dwóch silników elektrycznych (silnik trakcyjny o mocy 50 KM i wysokonapięciowy rozrusznik-alternator). Samochód w tej wersji przyspiesza do 100 km/h w 9,7 s i rozpędza się do 180 km/h. Średnie zużycie paliwa to – zdaniem producenta – 4,7 l/100 km.

Niestety wybór hybrydy podnosi cenę Bigstera w odmianie Journey i Extreme o 16 600 zł. Topowe odmiany w takiej konfiguracji kosztują więc:

Journey od 132 300 zł

Extreme od 132 700 zł.

Jeśli dołożymy do tego opcjonalny lakier (+ 3 tys. zł) czy pakiet zimowy za 2,3 tys. zł (podgrzewana kierownica, fotele i przednia szyba) ostateczne ceny osiągną pułap ponad 138 tys. zł.

Ile czekania na Dacię Bigster z LPG?

Polskim nabywcom najbardziej doskwierać będzie zapewne chwilowy brak w ofercie – zapowiadanej w momencie debiutu - odmiany z fabryczną instalacją LPG.

Jak poinformował Interię Janusz Chodyła z Renault Polska - lista zamówień na Dacię Bigster z fabryczną instalacją gazową otwarta zostanie w kwietniu. Pierwsze takie auta trafią do polskich klientów w lipcu.

Dobra wiadomość jest taka, że - niezależnie od wersji wyposażeniowej - dopłata do fabrycznej instalacji gazowej oferowanej dla silnika 1.2 l (wersja ECO-G 140) wynosi zaledwie 1300 zł. Oznacza to, że topowe Bigstery w odmianach Journey i Extreme z napędem ECO-G 140 koszować będą od 117 000 (Journey) i 117 400 (Extreme) tys. zł. Z dopłatą do lakieru oznacza to wydatek około 120 tys. zł.

Obecnie wiadomo jedynie, że pierwsze z zamówionych samochodów pojawić się mają w Polskich salonach wiosną.

