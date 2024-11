Spis treści: 01 Najtańsze w eksploatacji samochody. Niemcy wszystko policzyli

ADAC opublikowało liczące aż 1200 modeli zestawienie kosztów eksploatacji większości z oferowanych obecnie w Niemczech nowych samochodów. To prawdziwa kopalnia wiedzy dla wszystkich, którzy planują w najbliższym czasie zakup nowego pojazdu. Może się też przydać przy wyborze auta używanego, bo wiele z uwzględnionych w rankingu modeli oferowanych jest od dłuższego czasu.

Co ważne, nie chodzi jedynie o zestawienie cen zakupu czy zużycia paliwa. Niemcy - z typową dla siebie skrupulatnością - uwzględnili niemal wszystkie możliwe do skalkulowania wydatki. Po uwagę wzięto więc m.in.: utratę wartości (na bazie notować Deutsche Automobil Treuhand), zużycie paliwa, koszty serwisowania, ubezpieczenie, podatek drogowy, wydatki związane z typowymi naprawami (np. tarcze i klocki hamulcowe).

Z perspektywy polskich nabywców na wynik rzutować może niemiecki podatek drogowy i wyższe niż w Polsce koszty ubezpieczenia. Z drugiej strony, specjaliści ADAC w swoich rachunkach wzięli nawet pod uwagę takie kwestie, jak stawki godzinowe w ASO poszczególnych producentów, wymianę opon (uwaga na nietypowe rozmiary!) i częstotliwość przeglądów.



Zdjęcie Wśród najtańszych w utrzymaniu aut w Niemczech znajdziemy wiele starszych modeli, jak np Skodę Fabię z archaicznym silnikiem 1.0 MPI / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

W obliczeniach uwzględniono też np. jednorazową wymianę akumulatora, dolewki AdBlue do diesli, a nawet koszty drobnych napraw w rodzaju wymiany żarówek. Ostateczne założenie było proste. Kupujemy fabrycznie nowe auto i jeździmy nim przez kolejnych pięć lat, aż do osiągniecia 75 tys. km. To - zbliżone do polskich warunków eksploatacji - 15 tys. km rocznie. Wyniki?

Biorąc pod uwagę całkowite koszty posiadania pojazdu za zwycięzcę liczącego około 1200 pojazdów rankingu ADAC uznać można Dacię. Co ważne, wynik nie jest wyłącznie efektem niskich cen czy kosztów tankowania (większość modeli z fabryczną instalacją LPG), ale też wysokich wartości rezydualnych.

Zdjęcie Dacia Sandero z instalacją gazową to najtańsze w utrzymaniu nowe auto w Niemczech / Dacia / materiały prasowe

Przykładowo - miesięczna utrata wartości nowej Dacii Duster z silnikiem 1.0 i fabryczną instalacją gazową to - zdaniem ADAC - 200 euro. Dla porównania, w przypadku bazowego Peugeota 2008 1.2 l utrata wartości to 317 euro, a Renault Captur TCe LPG Evolution - 262 euro. Podobnie - około 265 euro - tracić będziemy miesięcznie na Skodzie Kamiq 1.0 TSI Essence, aż 346 euro - na Suzuki Vitarze.

Ostatecznie najtańszym w eksploatacji nowym autem w Niemczech okazała się bazowa wersja Dacii Sandero TCe ECO-G Essential (z instalacją gazową). Uwzględniając całokształt kosztów, pokonanie 1 km tym pojazdem kosztuje obecnie 32,2 eurocenta. Zaraz za nią pojawił się - jedyny w pierwszej trzydziestce elektryk - bazowa odmiana Dacii Spring z wynikiem 33,5 eurocenta za kilometr. Zbliżone wyniki zanotowały też: Dacia Sandero SCe 65 Essential - 33,8 eurocenta za km Dacia Sandero Steepway TCe 100 ECO-G Essential - 34,9 eurocenta za km W każdym przypadku oznacza to, że jeden przejechany autem kilometr kosztuje na między 1,4 a 1,6 zł. Warto też odnotować świetny wynik nowej Dacii Duster ECO-G Essential. Rezultat - 39,1 eurocenta za km oznacza, że każdy kilometr przejechany takim autem kosztuje nasz niespełna 1,7 zł.

Zestawienie najtańszych w eksploatacji samochodów w Niemczech to bardzo ciekawa lektura, zwłaszcza zwłaszcza w kontekście zapowiadanych na początek roku korekt cenników wynikających z nowych kar za emisję CO2. Śmiało prognozować można, że wiele z aut sklasyfikowanych na szczycie listy wkrótce zniknie z oferty. Wśród najtańszych w utrzymaniu samochodów znajdziemy np. takie modele jak.:

Mitsubishi Space Star 1.2 l Basis - 35,5 eurocenta za km (w ofercie od 2012 roku)

Mazda 2 1.5 l SKYACTIV-G 75 Prime-Line - 37 eurocentów za km (w ofercie od 2014 roku)

Hyundai i10 1.0 l Select - 38,8 eurocenta za km (w ofercie od 2015 roku, silnik z poprzednika)

Hyundai i10 1.2 l Trend - 41,7 eurocenta za km Kia Picanto 1.0 l Edition 7 - 37,6 eurocenta za km (w ofercie od 2017 roku, silnik z poprzednika)

Kia Picanto 1.2 l Vision - 39,2 eurocenta za km

Fabia 1.0 l MPI Essence - 39,9 eurocenta za km (w ofercie od 2021, silnik z poprzednika)

Volkswagen Polo 1.0 l - 39,3 eurocenta za km (w ofercie od 2017 roku, silnik z poprzednika).

Zdjęcie Mitsubishi Space Star oferowane jest z tylko jednym silnikiem / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Nie obyło się też bez pewnych zaskoczeń. Przykładowo - podstawowa wersja Mini Cooper E Essential Trim - (wynik 45,6 eurocenta za km) zaledwie o włos przegrywa pod względem kosztów utrzymania np. z Oplem Corsa 1.2 l DI Turbo Edition (45,9 eurocenta za km) czy bazowym Mitsubishi ASX 1.0 Turbo Basic (45,2 eurocenta za km).



Wśród aut z segmentów A i B na uwagę poszukujących taniego w utrzymaniu środka lokomocji bezsprzecznie zasługują też m.in.:



Mitsubishi Colt 1.0 l Basis - 38,1 eurocenta za km

Mazda 2 1.5 l e-SKYACTIV-G M Hybrid Center-Line - 40,4 eurocenta za km

Renault Clio SCe Evolution - 41,8 eurocenta za km

Renault Clio TCe LPG Evolution - 41,8 eurocenta za km

Honda Jazz 1.5l i-MMD e:HEV Elegance e-CVT - 46,7 eurocenta za km

Seat Arona 1.0 l TSI Reference - 42,3 eurocenta za km

Seat Ibiza 1.0 l TSI Reference - 40,0 eurocenta za km

Skoda Fabia 1.0 TSI l Essence - 40,7 eurocenta za km

Suzuki Swift 1.2 l Dualjet Hybrid Club - 41,3 eurocenta za km

Toyota Aygo X 1.0 l Play - 37,3 eurocenta za km

Toyota Yaris 1.5 Hybrid 116 Comfort CVT - 44,1 eurocenta za km

Dla osób poszukujących samochodu rodzinnego publikujemy też listę jednych z tańszych - zdaniem ADAC - aut kompaktowych. Co ciekawe, przynajmniej w niemieckich warunkach, Golf z silnikiem 1.5 l TSI okazuje się tańszym wyborem niż np. hybrydowa Toyota Corolla 1.8 l.

Skoda Octavia 1.5 l TSI ACT Essence - 49,3 eurocenta za km

Skoda Octavia Combi 1.5 l TSI ACT Essence - 48,9 eurocenta za km

Skoda Scala 1.0 l TSI Essence - 44,6 eurocenta za km

Volkswagen Golf 1.5 l TSI - 49,2 eurocenta za km

Toyota Corolla 1.8 l hybrid Comfort - 53,2 eurocenta za km

Focus Active 1.0 l EcoBoost Hybrid - 57,2 eurocenta za km

Kia Ceed 1.0 T-GDI Vision - 49,6 eurocenta za km

Kia Ceed 1.5 T-GDI Vision - 51,4 eurocenta za km