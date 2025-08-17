Zasady budowania dróg krajowych, a także autostrad i dróg ekspresowych precyzyjnie regulują dopuszczalne promienie zakrętów, czy zjazdów i podjazdów, więc nie możemy oczekiwać, że podczas poruszania się drogą szybkiego ruchu zaskoczy nas stromy zjazd albo podjazd.

Oczywiście znacznie mniej rygorystyczne są wymogi dla dróg lokalnych. Dlatego nie powinno dziwić, że najbardziej stroma droga w Polsce to lokalna, wąska dróżka dojazdowa do kilku domów i stadniny koni. Jednak dzięki swojemu nachyleniu zyskała sławę na całą Polskę.

Gdzie znajduje się najbardziej stromy podjazd w Polsce?

Najbardziej stroma droga znajduje się w miejscowości Laskowa w Małopolsce, niedaleko Limanowej, godzinę jazdy samochodem od Krakowa i ze względu na trudność jaką sprawia rowerzystom nazywana jest "Rzeźnią". Jej średnie nachylenia na jeden kilometr wynosi 19 proc, tym samym deklasuje podjazd rowerowy na Przełęcz Karkonoską, który z nachyleniem 15,7 proc. na kilometr długi czas był uznawany na najbardziej stromy (trasa ta nie jest dostępna dla samochodów).

Co więcej, nachylenie "Rzeźni" momentami sięga nawet 28 proc.

Czy pokonanie tak stromej drogi jest trudne?

Dla kierowców samochodów droga w Laskowej nie stanowi większego wyzwania (chyba, że zimą). Nieco inaczej będzie w przypadku rowerzystów, którzy chętnie podejmują wyzwanie zmierzenia się z tą trasą. Z tego względu droga jest oznaczona na mapach Google, jako "Najstromszy podjazd rowerowy w Polsce".

Pokonanie podjazdu rowerem nie jest łatwe. Trasa ma ponad 1 km długości, nachylenie drogi na 1 km to 19 proc, ale na 500 m wynosi 25 proc, a na 100 m - nawet 28 proc.

Co ciekawe, najbardziej stroma droga w Polsce swego czasu była trasą, na której rywalizowali rajdowcy. To właśnie tędy biegł odcinek specjalny nieistniejącego już Rajdu Krakowskiego Laskowa - Żegocina.

Jak czytać procentowe nachylenie drogi?

Procentowe nachylenie terenu mówi o tym, ile metrów w pionie zostało pokonanych na odcinku 100 m, przy czym te 100 jest zrzutowe na płaski odcinek. Innymi słowy - w najbardziej stromym miejscu drogi w Laskowej, na 100 metrach pokonanych po płaskim droga wznosi się aż o 28 metrów.

Warto dodać, że znakami A-22 "niebezpieczny zjazd" oznaczane są drogi o nachyleniu co najmniej 7 proc. (10 proc. w terenach górskich). Natomiast znaki A-23 Stromy podjazd ustawia się tam, gdzie nachylenie wynosi 6 proc. (8 proc. w terenie górskim). Znakom towarzyszy tabliczka T-9, informująca o procentowym nachyleniu drogi.

Podwyżki cen badań technicznych samochodów. Ile zapłacimy? Polsat News Polsat News