Wycieraczki to tylko drobny element samochodu, ale w znaczący sposób odpowiadający za nasze bezpieczeństwo. Kiedy spadnie ulewny deszcz, a wycieraczki zamiast zbierać wodę, zaczną ją tylko rozmazywać po szybie, może zrobić się naprawdę nieprzyjemnie. Dlatego tak ważne jest dbanie o ich dobry stan.

Dlaczego wycieraczki smużą?

Pióra wycieraczek wykonane są z gumy, która z czasem zużywa się i traci swoje właściwości. Niewłaściwe wycieranie szyby może być więc sygnałem, że czas na wymianę wycieraczek. Ale wcześniej warto sprawdzić kilka rzeczy.

Może bowiem okazać się, że pióra nie są jeszcze w złym stanie, ale problem leży gdzie indziej - na przykład w zanieczyszczeniach na szybie. Błoto, odchody, resztki liści czy nasion oraz grudy lodu powodują, że wycieraczka nie jest w stanie poradzić sobie z nimi i w czasie pracy rozmazuje wszystko zamiast czyścić szybę. Nie pomoże tu raczej korzystanie ze spryskiwacza.

Inną przyczyną problemów z wycieraczkami może być ich złe ustawienie lub wygięte ramię.

Czy można poprawić pracę wycieraczek?

Jak więc poradzić sobie z problemem smużących wycieraczek? W pierwszej kolejności warto mokrą, czystą ściereczką lub gąbką należy delikatnie przetrzeć pióra wycieraczek po uprzednim ich podniesieniu. W ten sposób pozbędziemy się brudu, nasion czy resztek liści, które mogą powodować smugi. Do tego należy zająć się samą szybą i umyć ją odpowiednim płynem. Wszystkie czynności trzeba przeprowadzać delikatnie, żeby nie uszkodzić piór ani nie porysować szyby.

Jeśli pióra wycieraczek są czyste, przyczyna może leżeć gdzie indziej. Winowajcą może być źle ustawione metalowe ramię. Na szczęście z tym problemem można poradzić sobie we własnym zakresie, bez konieczności odwiedzania warsztatu. Na początek wystarczy zdjąć wycieraczkę z ramienia, a następnie wsadzić w haczykowaty zaczep klucz płaski. Następnie ramię należy wygiąć w jedną ze stron, aby ustawić je w odpowiedniej pozycji. Najlepiej tak, żeby zaczep wycieraczki idealnie przylegał do szyby i tworzył z nią kąt prosty. Powodem odkształcenia ramienia wycieraczki może być uszkodzenie mechanicznie, nieumiejętna naprawa, a nawet działalność złośliwego przechodnia lub sąsiada.

Czy nożyki do wycieraczek są skuteczne?

Powodem naszych problemów z wycieraczkami może być także uszkodzone, postrzępione na krawędziach pióro. Poradzić sobie można z tym używając tak zwanego nożyka do wycieraczek, pozwalającego na odcięcie uszkodzonego kawałka gumy. Taką regenerację trzeba jednak przeprowadzać z wyczuciem, bo np. zbyt mocne docięcie może spowodować, że pióro będzie do wyrzucenia. Trzeba też zwrócić uwagę na to, by cięcie było równe i by na piórze nie powstały zadziory.

Jeśli żaden z powyższych sposobów nie zadziała, konieczna będzie wymiana piór wycieraczek. Kosztują one zwykle od około 50 do 200 zł - w zależności od tego, czy kupujemy oryginalne części czy tańsze zamienniki. Ważne, aby w przypadku wycieraczek zapobiegać niż leczyć - wtedy posłużą one dłużej i będą bardziej skuteczne. Najlepiej raz w miesiącu czyścić wycieraczki i usuwać brud z podszybia oraz nie stosować ostrych środków chemicznych, które mogą uszkodzić pióra.

Czy za brudną szybę można dostać mandat?

Smużące wycieraczki to problem, który może spowodować kolejne. Przede wszystkim uszkodzone czy brudne pióra mogą rysować szybę. Początkowo rysy będą niewielkie, ale z czasem może okazać się, że cała szyba jest do wymiany. Za porysowaną szybę policjant może nałożyć do 500 zł mandatu oraz odebrać dowód rejestracyjny.

Jeśli natomiast stwierdzi, że wycieraczki nie spełniają swojego zadania (na podstawie art. 96 par. 1 pkt 5 ustawy z Kodeksu wykroczeń, który brzmi: "jeśli pojazd nie jest należycie zaopatrzony w wymagane urządzenia i przyrządy albo (jest dopuszczony do ruchu) pomimo że nie nadają się one do spełnienia swego przeznaczenia", kierujący zostanie ukarany grzywną wynoszącą od 20 do 5000 zł) może nałożyć mandat i zatrzymać dowód rejestracyjny. Przede wszystkim jednak chodzi o zdrowy rozsądek i bezpieczeństwo, bo przecież widoczność to podstawa.

