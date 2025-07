Do 2025 roku liczba ramp w Polsce wzrośnie do 22, a w 2026 roku – do ponad 70 lokalizacji.

Na Trasie Kaszubskiej S6 pojawią się nowe rampy do odśnieżania ciężarówek, co zwiększy bezpieczeństwo na drogach.

Każda rampa zostanie zlokalizowana w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo manewrowania oraz postoju pojazdów ciężarowych. Obok powstaną również wyznaczone strefy zrzutu śniegu i lodu. To odpowiedź na problemy, które wracają każdej zimy - spadające z pojazdów ciężarowych fragmenty lodu mogą prowadzić do poważnych wypadków.

Na początku 2025 roku kierowcom udostępniono już 8 nowych ramp, m.in. przy S7 (Widoma Wschód i Zachód) oraz A1 (Mszana i Woźniki). W całym kraju działa obecnie 13 takich urządzeń. GDDKiA planuje jednak dalszy rozwój tej infrastruktury - do końca 2025 roku liczba ramp wzrośnie do 22, a do końca 2026 roku - do ponad 70.