Ten odcinek opolskiej autostrady A4 należy do miejsc, w których bardzo często - szczególnie zimą - interweniują służby ratunkowe, ponieważ samochody ciężarowe i autokary mają problem z podjazdem. Często dochodzi również do kolizji i awarii pojazdów, a do ostatniej stłuczki doszło w niedzielę 13 lipca, gdy zderzyły się dwie osobówki, którymi łącznie podróżowało sześć osób.

Autor petycji wskazuje, że te argumenty, a także względy przyrodnicze i historyczne, skłoniły go do zaproponowania czterech rozwiązań, z których najważniejszym jest budowa tunelu drogowego. Nie został on jednak natychmiast odrzucony, a na swojej stronie internetowej opublikowała go Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu. Nie oznacza to, że będzie on realizowany, ale zostanie przeanalizowany, chociaż aktualnie nie jest to najlepszy moment, ponieważ GDDKiA przygotowuje się do dużej inwestycji, jaką jest rozbudowa A4 m.in. o trzeci pas ruchu.