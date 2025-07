Łącznie urządzenia OPP zarejestrowały w ubiegłym roku ponad 371 tysięcy wykroczeń, a do budżetu państwa trafiło ponad 111 mln zł.

Odcinkowe pomiary prędkości tak dobrze się sprawdzają w Polsce, że w bieżącym roku lista lokalizacji zostanie rozbudowana o kolejne 43 urządzenia. Łącznie w 2024 r. OPP zarejestrowały 371 074 wykroczenia, co oznacza wzrost o blisko 16 proc. w porównaniu do 2023 r. Najbardziej zapracowane urządzenie znajduje się między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi na autostradzie A4, gdzie odnotowało 80 211 przekroczeń prędkości.

Odcinkowy pomiar prędkości został zamontowany między węzłami Petrykozy i Dobroń już w kwietniu 2024 r., ale przez blisko rok nie działał. Powód był błahy - urządzenia nie miały dostępu do prądu. Ostatecznie udało się je uruchomić dopiero w marcu 2025 r. i od tego momentu nie mają nawet chwili wytchnienia. Jak przekazuje serwis epainfo.pl, od marca do połowy lipca kamery OPP zarejestrowały ponad 12 tys. przekroczeń prędkości, co oznacza, że każdego dnia średnio wpadało 100 kierowców.