Jak poinformował Interię Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, w pierwszym kwartale 2025 roku 453 aktywne fotoradary systemu CANARD zarejestrowały 141,7 tys. wykroczeń. To o 3,7 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, gdy 432 aktywne fotoradary ujawniły ponad 147,2 tys. przekroczeń prędkości.

Z doświadczeń CANARD wynika, że w miejscach objętych nadzorem dochodzi do uspokojenia ruchu i wyhamowania prędkości. Zmniejsza się również liczba wypadków i kolizji. Pomiary natężenia ruchu pokazują, że zdecydowana większość kierujących stosuje się do obowiązującego w miejscu objętym nadzorem ograniczenia prędkości

Oznacza to, że statystyczny "mandat z fotoradaru" kosztuje dziś kierowcę 300 zł i 5 punktów karnych.

Przykładowo, w pierwszym kwartale 2024 roku na polskich drogach działały zaledwie 33 systemy odcinkowego pomiaru prędkości. W pierwszym kwartale bieżącego roku było ich już 69. Patrząc przez taki pryzmat nie dziwi, że liczba ujawnionych przez nie wykroczeń wzrosła na przestrzeni roku aż o 59,3 proc. - z 65,2 do 103,9 tys.

Z drugiej strony dane dotyczące najbardziej "kasowych" lokalizacji wskazują, że kierowcy szybko biorą sobie do serca obecność systemu odcinkowego pomiaru prędkości i zdejmują nogę z gazu. Dość powiedzieć, że najskuteczniejszym z OPP wciąż jest dolnośląski fragment autostrady A4 Kostomłoty - Kąty Wrocławskie , gdzie w pierwszym kwartale przyłapano na przekroczeniu prędkości 9 588 kierowców.

Dla porównania, w pierwszym kwartale 2024 roku ten sam system ujawnił aż 27 369 wykroczeń. Na przestrzeni roku liczba ujawnionych wykroczeń na tym odcinku autostrady A4 zmalała więc blisko trzykrotnie. A to oznacza, że kierowcy wyraźnie zwolnili.

Niepokojąco prezentują się natomiast dane dotyczące wjazdu na skrzyżowania przy czerwonym świetle. Wprawdzie liczba objętych monitoringiem skrzyżowań wzrosła o ponad 1/3 (z 33 w pierwszym kwartale 2024 roku do 48 w pierwszym kwartale 2025), to procentowy wzrost liczby zanotowanych wykroczeń sięgnął blisko 72 proc.

W pierwszym kwartale ubiegłego roku kamery CANARD zarejestrowały 12,8 tys. przypadków wjazdu na skrzyżowanie przy czerwonym świetle. Wynik po pierwszym kwartale tego roku to już ponad około 22 tys. wykroczeń.

To szczególnie niebezpieczne zjawisko, bo od wielu lat właśnie "nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu" jest główną przyczyną wypadków drogowych w Polsce. W statystyce wyprzedza nawet "niedostosowanie prędkości do warunków", chociaż trzeba wiedzieć, że to właśnie nadmierna prędkość odpowiada za większość wypadków ze skutkiem śmiertelnym.