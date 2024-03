Żyła złota na A4 - mandat co 1,5 minuty. W Polsce będą takie cztery

Spis treści: 01 Najbardziej zapracowany fotoradar w Polsce

02 Żyła złota na A4. Jeden mandat co półtorej minuty

03 Wrocławskie skrzyżowanie postrachem kierowców

04 Nowe odcinkowe pomiary prędkości w Polsce

Jak dowiedzieliśmy się w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, 2023 rok zamknął się wynikiem 965 615 wykroczeń zarejestrowanych przez 583 stacjonarne urządzenia monitorujące ruch pojazdów w ramach systemu CANARD. Przytłaczająca większość, bo aż 600 470 z nich, zanotowana została przez klasyczne fotoradary. Dalszych 320 167 wykroczeń zarejestrowały systemy odcinkowego pomiaru prędkości, a 44 978 wykroczeń - systemy "red light", czyli monitorujące skrzyżowania pod kątem przejazdów na czerwonym świetle.

Najbardziej zapracowany fotoradar w Polsce

Najbardziej zapracowanym fotoradarem w Polsce było w ubiegłym roku urządzenie zamontowane w Gliwicach. Ściślej - chodzi o fotoradar zainstalowany na węźle Sośnica, monitorujący zjazd z autostrady A1 na autostradę A4. W ubiegłym roku gliwicki fotoradar zarejestrował dokładnie 11 004 wykroczenia.

Na drugim miejscu znalazło się urządzenie pracujące Warszawie (ul. Ostrobramska-Fieldorfa), które wykonało kierowcom 10 246 zdjęć.

W pierwszej piątce najbardziej zapracowanych fotoradarów znajdziemy jeszcze urządzenia zamontowane w:



Solcu Kujawskim - 10 081 wykroczeń,

Szczecinie (ul Gdańska - Basen Górniczym) - 10 067 wykroczeń,



Warszawie (ul Pułkowa) - 7 971 wykroczeń.

Żyła złota na A4. Jeden mandat co półtorej minuty

W kontekście "wyników" najbardziej zapracowanych fotoradarów ogromne wrażenie robi liczba wykroczeń zarejestrowana przez najskuteczniejszy w ubiegłym roku odcinkowy pomiar prędkości. Chodzi o pierwszy w Polsce autostradowy pomiar prędkości zamontowany na autostradzie A4 między węzłami Kostomłoty-Kąty Wrocławskie.



Jak poinformował Interię Tomasz Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, w 2023 roku odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4 w okolicach Wrocławia zarejestrował dokładnie 152 475 wykroczeń. To - uwaga - 47,6 proc. ogółu wykroczeń zarejestrowanych w 2023 przez wszystkie 37 systemów odcinkowego pomiaru prędkości działających w tym czasie w Polsce. W teorii daje to wynik przeszło 417 wykroczeń na dobę, czyli około 17 kierowców przyłapanych na przekroczeniu prędkości na godzinę. W rzeczywistości urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości na odcinku Kostomłoty - Kąty Wrocławskie są dużo bardziej "zapracowane".

Przypominamy, że pomiar prędkości na autostradzie A4 nieopodal Wrocławia uruchomiono punktualnie o godzinie 12:00 w dniu 21 lipca ubiegłego roku. Do końca listopada kamery przepracowały więc zaledwie nieco ponad 163 dni. Takie spojrzenie na sprawę zupełnie zmienia perspektywę. Okazuje się bowiem, że w rzeczywistości OPP na A4 średnio "strzelał" kierowcom ponad 935 zdjęć na dobę. To ponad 38 wykroczeń na godzinę, czyli - jeden mandat co 1,5 minuty! Dla porównania, drugi i trzeci pod względem "skuteczności" w ujawnianiu wykroczeń odcinkowe pomiary prędkości w Polsce - oba na drodze ekspresowej S7 - ujawniły odpowiednio po 27 400 wykroczeń (S7, odcinek Skomielna Biała - Naprawa) i 25 550 (S7, odcinek Falęcice - Nowy Gózd).

System ten został uruchomiony w lipcu 2023 r., jednak już po tak krótkim okresie jego funkcjonowania widoczna jest skuteczność oddziaływania urządzenia przekonuje Wojciech Król z GITD

Na dowód tego przedstawia ciekawe statystyki. W pierwszym pełnym miesiącu kalendarzowym pracy systemu - sierpień 2023 - zarejestrowano 72 tys. przypadków przekroczenia prędkości, a w grudniu, czyli niespełna pół roku od jego uruchomienia - 10,5 tys. Spadek jest znaczący, o ponad 85 proc. A to oznacza, że doszło do uspokojenia ruchu i wyhamowania prędkości pojazdów przemieszczających się tym odcinkiem drogi. Jest to jeden z oczekiwanych efektów tłumaczy Król

Wrocławskie skrzyżowanie postrachem kierowców

W kategorii systemów monitorowania skrzyżowań pod względem pojazdów wjeżdżających na nie przy nadawanym czerwonym świetle najbardziej "zapracowaną" jest wrocławska krzyżówka u zbiegu ulic Gądowianka, Na Ostatnim Groszu i Bystrzyckiej. W 2023 roku kamery systemy "red light" zarejestrowały tam 12 588 wykroczeń.

Na drugim miejscu uplasowało się skrzyżowanie w Bielsku-Białej (u zbiegu ulic: Sami Stok, Warszawskiej i Eugeniusza Kwiatkowskiego), gdzie kamery zarejestrowały 5 301 wykroczeń. Trzecia pod względem "skuteczności" lokalizacja to Nowy Sącz (skrzyżowanie Al. Piłsudskiego, Królowej Jadwigi i Jana Kilińskiego) z "wynikiem" 4 944 ujawnionych wykroczeń.

Nowe odcinkowe pomiary prędkości w Polsce

Przypominamy, że w ramach zakończonej już rozbudowy systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym CANARD, na polskich drogach zamontowano już 37 nowych systemów do odcinkowego pomiary prędkości. Ich uruchomienie to kwestia najbliższych tygodni. Z punktu widzenia GITD urządzenia są gotowe do pracy, brakuje jedynie podłączenia ich do sieci energetycznej, co leży po stronie dostawców energii. W sumie nowymi urządzeniami zostanie objętych aż 180 km dróg, w tym autostrad i dróg ekspresowych. Może się więc okazać, że "rekordowe" wyniki systemu odcinkowego pomiaru prędkości spod Wrocławia wkrótce "pobite" zostaną przez nowe OPP, które w najbliższym czasie rozpoczną pracę na autostradzie A1 i A2.

Na liście zamontowanych już urządzeń czekających na podłączenie zasilania znajdziemy odcinki takich dróg szybkiego ruchu, jak:

A1 - węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek (kujawsko-pomorskie),

A1 Siemionki - MOP Strzelce (kujawsko-pomorskie/łódzkie),

A2 w okolicach Konina, odcinek Leonia/Kuny do PPO Żdżary (wielkopolskie),

S8 obwodnica Wyszkowa (mazowieckie).







Nowe odcinkowe pomiary prędkości w Polsce województwo Miejscowość opis lokalizacji kat. drogi nr drogi MAZOWIECKIE Otrębusy Kanie-Otrębusy W 719 MAZOWIECKIE Białobrzegi obwodnica m. Białobrzegi K S7 MAZOWIECKIE Drwalew - Chynów Obwodnica m. Drwalew i Chynów K 50 MAZOWIECKIE Mszczonów obwodnica miasta K 50 MAZOWIECKIE Wyszków Obwodnica Wyszkowa S 8 KUJAWSKO-POMORSKIE/ ŁÓDZKIE Siemionki Siemionki/MOP Strzelce K A1 ŁÓDZKIE Pabianice Dobroń-Pabianice Płn. K S14 ŁÓDZKIE Łódź ul. Chocianowicka - Łaskowice P 1120E ŁÓDZKIE Bychlew Bychlew - Jadwinin W 485 ŁÓDZKIE Biała Pierwsza Biała Pierwsza 42 - Biała Rządowa 49 K 74 ŁÓDZKIE Mokra Prawa Mokra Prawa 2 - Mokra Prawa 189A K 70 PODKARPACKIE Rzeszów -Nosówka ul. Dębicka P 1391 PODKARPACKIE Dukla Trakt Węgierski K 19 PODKARPACKIE Nowa Dęba Ks. Henryka Łagockiego 113 - Korczaka 16 K 9 PODKARPACKIE Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka W 835 PODKARPACKIE Lutcza Lutcza 491 - Lutcza 782 K 19 PODKARPACKIE Podgrodzie Podgrodzie 89 - Podgrodzie 142 K 94 DOLNOŚLĄSKIE Kostomłoty - Kąty Wrocławskie Odcinek autostrady A4 K A4 DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Al. Jana III Sobieskiego DG 105392D DOLNOŚLĄSKIE Bierzów - Przylesie pomiędzy miejscowościami Bierzów - Przylesie W 403 ZACHODNIOPOMORSKIE Łubianka - Brynka Łubianka - Brynka W 151 LUBUSKIE Białcz pikietaż: 21+000 do 24+150 W 132 OPOLSKIE Kietlice - Klisino Kietlice - Klisino W 416 ŚLĄSKIE Jankowice / Świerklany Jankowice (Nowa) - Świerklany (Plebiscytowa) W 929 ŚLĄSKIE Katowice Braci Reńców W 902 ŚLĄSKIE Suszec/Kobielice Suszec - Kobielice W 935 ŚLĄSKIE Zabrze Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego K 88 ŚLĄSKIE Gliwice Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego K 88 ŚLĄSKIE Mikołów ul. Gliwicka K 44 WIELKOPOLSKIE Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica K S11 WIELKOPOLSKIE Konin MOP Leonia / Kuny do PPO Żdżary K A2 LUBELSKIE Hrubieszów Hrubieszów W 844 LUBELSKIE Gołąb pikietaż: 107 km 900 m - 111 km 600 m W 801 KUJAWSKO-POMORSKIE Rogoźno Zamek - Kłódka Rogoźno Zamek - Kłódka K 16 KUJAWSKO-POMORSKIE Rycerzewo od 70 km do 63 km W 251 KUJAWSKO-POMORSKIE Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek A1 Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek K A1 POMORSKIE Borcz-Babi Dół Borcz-Babi Dół K 20 POMORSKIE Borowo Gdańska 2 - Turystyczna 1 W 211 PODLASKIE Baciuty - Łupianka Stara Baciuty - Łupianka Stara DW 678