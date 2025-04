Jeszcze do niedawna, by uniknąć mandatów z fotoradarów wystarczało powołać się na niepamięć i nie wskazać sprawcy wykroczenia. W takiej sytuacji właściciel pojazdu otrzymywał automatycznie grzywnę w wysokości zaledwie 500 złotych, co dla wielu okazywało się korzystną alternatywą. Taka kara nie tylko była znacznie niższa od większości stawek przewidzianych w taryfikatorze, ale również pozwalała ominąć punkty karne.