10 najbardziej dochodowych fotoradarów w Polsce. Mandaty sypią jak konfetti

Paweł Rygas Aktualizacja

459 fotoradarów systemu CANARD zarejestrowało w 2024 roku 719 158 wykroczeń przekroczenia dozwolonej prędkości. To ponad 1960 wykroczeń na dobę czyli ponad 80 zdjęć na godzinę - jedno co 1,5 minuty . Które z tego rodzaju urządzeń najmocniej dały się we znaki polskim kierowcom w 2024 roku?