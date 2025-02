Szczególną uwagę warto zwrócić na TraffiStar SR390, którego pierwsze egzemplarze pojawiły się w Warszawie i Bytomiu. To urządzenie, mimo niewielkiej wagi (7,5 kg), oferuje imponujące możliwości. Potrafi jednocześnie monitorować do 6 pasów ruchu i śledzić do 6 pojazdów równocześnie, rozróżniając przy tym pojazdy osobowe od ciężarowych. System wyposażony w czujniki laserowe i radarowe zapewnia precyzyjny pomiar prędkości, a także rejestruje pas ruchu oraz dokładny czas i miejsce popełnienia wykroczenia.

Zasięg działania fotoradarów jest bardziej złożony, niż mogłoby się wydawać. Choć urządzenia potrafią wykryć pojazd z odległości nawet 150 metrów (dzięki czujnikom laserowym), samo wykonanie zdjęcia następuje ze znacznie mniejszej odległości. Jest to konieczne dla zapewnienia odpowiedniej jakości fotografii i możliwości identyfikacji pojazdu oraz kierowcy. Standardowo zdjęcia wykonywane są pod kątem 20-22 stopni względem kierunku ruchu. Dla pojazdów na pierwszym pasie (najbliższym fotoradarowi) odległość wynosi 6-12 metrów, na drugim pasie 15-25 metrów, a na trzecim 20-35 metrów. Maksymalny zasięg wykonania zdjęcia to 60 metrów.

W zależności od modelu, fotoradary mają różny zakres pomiarowy, zwykle zaś wysokość błędu pomiarowego jest niewielka. Fotorapid CF ma najszerszy zakres od 15 do 320 km/h, MESTA Fusion RN mierzy od 30 do 250 km/h, Multaradar CD od 25 do 250 km/h, a Fotorapid CM i TraffiStar SR520 od 20 do 250 km/h. Dokładność pomiaru jest bardzo wysoka - do 100 km/h wynosi ±3 km/h, a powyżej tej prędkości ±3 proc od prędkości pojazdu.