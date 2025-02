Ile fotoradarów jest na drogach w Polsce? Najnowsze dane

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) sprawuje kontrolę nad większością tej infrastruktury, zarządzając 471 fotoradarami, 70 odcinkowymi pomiarami prędkości oraz systemami nadzorującymi 46 skrzyżowań i 4 przejazdy kolejowe. Dodatkowo, CANARD dysponuje flotą 33 nieoznakowanych pojazdów BMW 330i xDrive, wyposażonych w mobilne urządzenia do pomiaru prędkości oraz laserowe mierniki.

W porównaniu z innymi krajami europejskimi, polska sieć fotoradarów prezentuje się dość skromnie. Dla przykładu, we Włoszech kierowcy muszą uważać na 7049 urządzeń, w Wielkiej Brytanii na 4976, a w Niemczech na 4484.

CANARD podpisało umowę na instalację 128 nowych urządzeń, w tym 43 odcinkowych pomiarów prędkości, 70 fotoradarów punktowych, 10 rejestratorów na skrzyżowaniach i 5 na przejazdach kolejowych. Realizacja projektu ma zakończyć się do 30 czerwca 2026 roku, choć pierwsze nowe urządzenia mogą pojawić się na drogach już w bieżącym roku. To, że się pojawią, nie oznacza automatycznie, że od razu zaczną działać - zwykle na ich uruchomienie trzeba czekać nawet kilka miesięcy, z uwagi na kwestię przyłączenia ich do sieci.