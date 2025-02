Red Light składa się z kamer rejestrujących przejazd na czerwonym świetle. Warto dodać, że nie są one bezpośrednio podłączone do systemu sterowania światłami. Układ działa na zasadzie wideodetekcji. Kamera poglądowa monitoruje pozycję świateł na sygnalizatorze, a kamera pomiarowa dokonuje detekcji pojazdu na linii jego zatrzymania, a potem go identyfikuje.