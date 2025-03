14 marca 2024 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw, która zaostrzała kary za najcięższe przestępstwa. Nowe przepisy wprowadzały m.in. konfiskatę aut kierowców z co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi. Miał to być jeden ze sposobów na ukrócenie procederu prowadzenia na tzw. podwójnym gazie.