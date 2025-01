Tysiące Polaków mogą stracić prawo jazdy. Rząd pokazał nowe przepisy

Czasowa utrata prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km w obszarze zabudowanym, prawo jazdy kategorii B dla 17-latków, okres próbny dla wszystkich nowych kierowców czy podniesienie maksymalnej prędkości dla ciągników rolniczych do 40 km/h - to tylko część zmian jakie przygotowało dla kierowców Ministerstwo Infrastruktury. Oficjalny projekt trafił właśnie do Rządowego Centrum Legislacji i znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych.