Nowe przepisy porządkują obecny bałagan prawny. Przykładowo - aktualnie braku jest wyraźnego przepisu, który nadawałby Inspekcji Transportu Drogowego uprawnienia oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia z art. 96 § 3 ustawy - Kodeks wykroczeń. Ściślej - chodzi o niewskazanie osoby, której powierzono pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.

Jakby tego było mało - to po stronie GITD leży obecnie konieczność udowodnienia, że właściciel wie komu powierzył pojazd, lecz celowo twierdzi, że nie jest w stanie wskazać osoby odpowiedzialnej za popełnienie naruszenia. Tyle, że obecne przepisy nie obligują właściciela pojazdu do wskazania, kto kierował jego pojazdem, a jedynie do wskazania "komu pojazd powierzył".