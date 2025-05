Jak poinformował Interię Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, w pierwszym kwartale 2025 roku urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości ujawniły w Polsce aż 103,9 tys. wykroczeń. W porównaniu do pierwszego kwartału 2024 roku oznacza to wzrost o rekordowe 59,3 proc.